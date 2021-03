Realizan en Chicago un trasplante doble de pulmón "covid a covid"

Fotografía cedida por el Hospital Northwestern de Chicago (Illinois, EE.UU.) donde aparecen los cirujanos durante la realización de un doble trasplante de pulmón a un enfermo de covid-19 con órganos de un donante que tuvo la enfermedad, se curó y posteriormente falleció en un accidente. EFE/Laura Brown/Hospital Northwestern de Chicago

Chicago (EE.UU.), 19 mar (EFE).- Cirujanos del Hospital Northwestern Memorial de Chicago realizaron un doble trasplante de pulmón a un enfermo de covid-19 con órganos de un donante que tuvo la enfermedad, se curó y posteriormente falleció en un accidente.

Según informó el hospital este viernes en un comunicado, el receptor es un trabajador de la salud de Illinois, de 60 años, que fue diagnosticado en mayo de 2020 y sufrió daños permanentes en sus pulmones.

El donante había sobrevivido al virus después de tener síntomas de suaves a moderados, y su fallecimiento no estuvo relacionado con la covid-19. “Sus pulmones no sufrieron daños permanentes por causa del virus, haciéndolos viables para trasplante”, señala el comunicado.

“Este es un hito para el trasplante de pulmón”, declaró en el documento el doctor Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director quirúrgico del Programa de Trasplantes de Pulmón de la red de proveedores de servicios de salud Northwestern Medicine, quien realizó el procedimiento.

Dijo que hasta la fecha 30 millones de estadounidenses han tenido covid-19 y muchos de ellos son donantes registrados de órganos. “Si les decimos que no solo porque tuvieron covid-19 en el pasado, reduciremos drásticamente el grupo de donantes y ya existe una gran brecha de oferta y demanda”, expuso.

“Tendremos un problema enorme en nuestras manos si los estadounidenses no pueden donar sus órganos después de tener un caso leve a moderado de covid-19", agregó.

Bharat informó que para asegurarse de que el donante había eliminado el virus de su cuerpo, el equipo de trasplante realizó una prueba que examina el líquido pulmonar del donante. Esta misma prueba se ha realizado antes de cada procedimiento de trasplante de pulmón en el Northwestern Memorial durante la pandemia de covid-19.

El equipo también realiza una biopsia de pulmón en la sala de operaciones para asegurarse de que no haya daño permanente en el pulmón del donante.

“Nuestro primer paciente 'covid a covid' recibió pulmones hermosos y sanos y continúa recuperándose a un ritmo óptimo", afirmó el médico.

El receptor, que no fue identificado públicamente y fue sometido al procedimiento en febrero, es uno de los primeros sobrevivientes conocidos de la covid-19 en Estados Unidos en recibir pulmones de un donante que se recuperó del virus.

Desde el comienzo de la pandemia, los cirujanos de Northwestern han realizado 14 trasplantes dobles pulmón en supervivientes de covid-19, la mayor cantidad que cualquier hospital del mundo. El primero fue en junio de 2020 a una paciente hispana, Mayra Ramírez, de 28 años.