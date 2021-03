Perú.- El Gobierno de Perú espera llegar a un acuerdo con los transportistas para solucionar el paro del sector

20/03/2021 Manifestaciones de transportistas en la Carretera Central de Perú el día 19 de marzo. POLITICA CONTACTOPHOTO



El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha anunciado este viernes que espera firmar un acta entre los representantes de los transportistas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país para solucionar el paro indefinido del sector que ha provocado cortes en carreteras durante los últimos cuatro días.



"Estamos dispuesto al diálogo, en este momento, se siguen negociando todavía. Está en negociación continúa y esperamos que hoy podamos firmar un acta entre los representantes de los transportistas y el Ministerio de Transporte", ha señalado el mandatario a TV Perú.



Sagasti ha confirmado que el Gobierno ha intervenido para desbloquear las carreteras que estaban cortadas en varios puntos del país desde el pasado 15 de marzo así como la detención de 138 personas en los últimos dos días.



La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del país andino, Solangel Fernández, ha indicado que las propuestas planteadas el pasado jueves a los transportistas por parte del Gobierno han sido rechazadas, recoge RPP.



El presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres, Geovany Diez, ha manifestado que continúa abierto al diálogo y que se encuentra a la espera de una contrapropuesta puesto que lo presentado el jueves no era lo que esperaban, ha indicado el medio local citado.



"A pesar de haber conversado y habernos entendido, finalmente hacen una propuesta en donde hacen un juego de palabras, en donde no dicen nada. Nos sentimos burlados. No nos dicen nada ni habiendo consensuado", ha dicho Diez.



La Carretera Central del país ha vuelto a una circulación normal pero otros puntos continúan con incidencias por los bloqueos de los transportistas según los medios locales. Entre las demandas del sector, están la reducción de impuestos y del precio de hidrocarburos, así como la eliminación de peajes.