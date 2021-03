Oficializan el paso del correísta Arauz y derechista Lasso al balotaje en Ecuador

AME3379. QUITO (ECUADOR), 23/10/2020.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, habla en entrevista con Efe el 22 de octubre de 2020, en Quito (Ecuador). Atamaint aseguró que la entidad que dirige desarrolla una serie de medidas, como la intervención de observadores europeos por primera vez en diez años, para garantizar que las elecciones generales de febrero próximo son transparentes. EFE/ José Jácome

Quito, 20 mar (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó este sábado los resultados oficiales de las elecciones del pasado 7 de febrero, en los que el correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso, obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente.

Según el CNE, Arauz, de la plataforma Unión por la Esperanza, obtuvo el 32,72 % de los votos y pasa a la segunda vuelta con Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), que logró el 19,74 %.

De acuerdo al portal del CNE, en tercer lugar con 19,39 % de los votos, de un total histórico de 16 postulantes, aparece el candidato indígena por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, quien asegura haber sido víctima de un fraude.

Los resultados oficiales finales de la primera vuelta se proclamaron una vez que se resolvieron todos los recursos planteados, según el CNE.

Por otra parte, este sábado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que han realizado recorridos por varias provincias, especialmente de la Costa, para constatar la situación de los recintos electorales a causa del invierno, para adoptar correctivos en caso de ser necesario de cara a la segunda vuelta electoral, del 11 de abril.

Indicó, además, que han decidido no volver a sugerir a la ciudadanía que acuda a los recintos electorales por la mañana si el número final del documento de identidad es par, y por la tarde, si era impar, como ocurrió en la primera vuelta.

Se mantiene la obligación de acudir con mascarilla, dijo Atamaint al pedir a los votantes que acudan con su propio bolígrafo y alcohol desinfectante para evitar contagios de la covid-19.

No se permitirá el consumo de alimentos en el interior de los recintos electorales y los votantes deberán salir inmediatamente tras haber sufragado.

Atamaint consideró que la votación de la segunda vuelta será más ágil que la del 7 de febrero pues se usará una sola papeleta, mientras que la anterior incluía también el voto para renovar la Asamblea Nacional (Parlamento) y designar a los legisladores andinos.

Se ha calificado a doce encuestadoras para segunda vuelta y ocho para las encuestas a boca de urna, detalló la presidencia del CNE que aclaró que en esta ocasión no habrá conteo rápido.

DEBATE OBLIGATORIO

Por otra parte, recordó que el próximo domingo tendrá lugar el debate de la segunda vuelta entre los dos candidatos.

El evento, que se celebrará en Guayaquil, girará en torno a "Economía y empleo" en el primer grupo de preguntas; "Salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil", en el segundo, y "Democracia e institucionalidad estatal", en el tercer bloque.

El cuarto será sobre "Educación, desarrollo humano y tecnología" y el último sobre "Relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible".

Así lo decidió el Comité Nacional de Debates presidenciales del órgano electoral, que el viernes presentó al CNE los ejes temáticos del encuentro que mantendrán el domingo ante las cámaras los dos candidatos del balotaje.

Cada eje temático se debatirá entre ambos aspirantes, con una sección de apertura, una de preguntas entre candidatos, una de preguntas finales y una de cierre, con lo que se estima una duración de hora y media.

El debate en Ecuador es de carácter obligatorio y se transmitirá en vivo por cadena nacional el domingo desde las 20:00 locales (01.00 GMT del lunes).

La moderación correrá en este caso a cargo de la periodista Andrea Bernal, según una recomendación realizada por el Comité Nacional de Debates al órgano electoral.