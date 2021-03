Micky Nadal, enamorado de su nueva pareja

20/03/2021 MICKY NADAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Micky Nadal asegura estar muy enamorado de su nueva pareja: "Ahí estoy, con pareja nueva, no es bueno que el hombre esté solo como decía la biblia y la verdad que estoy muy contento y feliz, he encontrado una chica que es muy buena gente y un apoyo muy necesario" y es que confiesa que nunca perdió las ganas de volver a enamorarse: "Yo nunca dejé de creer, con mi hija tengo suficiente, pero encontrar una pareja siempre es bueno y complementa, ella es fantástica, trabajadora, inteligente, una pareja ideal".



Lo que más le importa al colaborador de televisión es que su hija sea feliz y además, desvela que su divorcio lo celebró por todo lo alto: "Siempre se celebran las bodas, por qué no un divorcio si acaban bien y son felices, un divorcio puede ser feliz. Después de tanto tiempo esperando la noticia, que legalmente seas una persona divorciada es una buena noticia. Cuando lo firmas estás convencido y ya sabes lo que quieres, separar tu vida y ya está".



En cuanto a cómo se encuentra su compañera ana morgade tra su reciente maternidad, desvela que: "Supongo que bien, yo lo que he visto ha sido por redes sociales porque estas semanas son más cansadas, pero por la cara de felicidad que tiene en redes tiene que estar contenta" y también tiene buenas palabras para cristina pedroche: "Vale para todo esta chica, después de lo que hizo en el desafío, la verdad que cristina es una chica que vale para todo. Detrás de las cámaras tiene mucha idea, está muy metida en todos los negocios con su marido".