Más de 500.000 retenidos en Perú durante 2021 por incumplir el aislamiento

Lima, 19 mar (EFE).- Más de medio millón de peruanos han sido retenidos por la Policía en lo que va de 2021 por no respetar las medidas de aislamiento social para frenar el auge de la segunda ola de la covid-19, informó este viernes el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

En concreto fueron 561.914 peruanos los que desde el inicio de año no han respetado los toques de queda ni tampoco las condiciones del segundo confinamiento impuesto durante el mes de febrero.

De ese total, 9.750 responden a "personas que participaban en las llamadas 'fiestas covid', un número bastante grande que expresa que hay un sector de la población que no está cumpliendo con las disposiciones", precisó Ugarte en una conferencia de prensa del Gobierno.

Durante la segunda ola, las autoridades peruanas establecieron una serie de centros de retención para mantener a buen recaudo durante un corto periodo de tiempo a aquellas personas que transgredían las normas de aislamiento social decretadas por el Ejecutivo.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Solángel Fernández, informó que el país ya logró vacunar a más de 447.000 personas, entre ellas personal de salud, profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y adultos mayores.

Desde el inicio de la pandemia, Perú registra más de 1,4 millones de casos sintomáticos confirmados de covid-19, de los que cerca de 50.000 han fallecido, según el último balance de la emergencia sanitaria ofrecido este viernes por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, los registros de los gobiernos regionales, que incluyen los casos asintomáticos, reflejan que los contagios superan largamente los dos millones.

Asimismo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que registras las defunciones por toda causa, contabiliza desde el inicio de la pandemia 125.000 muertes más que en el mismo periodo anterior a la emergencia sanitaria, lo que incluye los decesos confirmados por covid-19 y los sospechosos.