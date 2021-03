Manu Tenorio habla de la batalla judicial entre David Bustamante y su exasesor

20/03/2021 MANU TENORIO. MADRID, 20 (CHANCE) Hace unos días nos enteramos de que el exasesor de David Bustamante le había ganado la batalla judicial al cantante y le hemos preguntado a Manu Tenorio, pero parece ser que no quiere hablar sobre ello: "El otro día estuve con él, este drama lo compartí con él y la verdad es que lo vi en un momento fantástico, con mucha energía y bueno, está genial". Eso sí, nos asegura que el cantante está muy bien en estos momento, por lo que entendemos que está despreocupado tras esta noticia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Manu ha querido recordar con cariño y tristeza a su amigo Alex Casademunt recientemente fallecido: "pues yo siempre lo recordaré con esa alegría que él tenía de manera natural que llenaba cualquier rincón dónde él aparecía, una alegría natural que a mí me causa mucha envidia porque es muy bonito tener esa luz que tenía él... prefiero no seguir hablando del tema".



Además, Tenorio nos ha confesado que siempre le tendrán en mente ya que Alex era una persona que se preocupaba por todo ellos y siempre mostraba su mejor cara: Sí, por supuesto, además siempre lo tenemos en mente y yo creo que seguro que todos los compañeros y yo mismo, por supuesto, nos encargaremos de perpetuar su memoria, ¿no?