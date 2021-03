Luisiana celebra elecciones especiales por vacantes en el Congreso de EE.UU.

Luisiana celebra este sábado elecciones especiales para cubrir dos vacantes en el Congreso de Estados Unidos, ocupadas anteriormente por un demócrata y un republicano y que es poco probable que cambien de signo político. EFE/Gary Williams/Archivo

Washington, 20 mar. (EFE).- Luisiana celebra este sábado elecciones especiales para cubrir dos vacantes en el Congreso de Estados Unidos, ocupadas anteriormente por un demócrata y un republicano y que es poco probable que cambien de signo político.

Una de esas batallas se libra por el asiento que representa al distrito 2 de ese estado, que abarca la zona de Nueva Orleans y Baton Rouge.

Los candidatos favoritos son los senadores estatales demócratas Troy Carter, líder de la minoría en la Cámara Alta de Luisiana, y Karen Carter Peterson, perteneciente al ala más de izquierda del partido.

Ambos se miden por el escaño dejado en el Congreso por el progresista Cedric Richmond, quien ha apoyado a Carter y abandonó el asiento para unirse al Gobierno del presidente Joe Biden.

Por otro lado, la republicana Julia Letlow, viuda del congresista Luke Letlow, compite frente a 11 rivales en la circunscripción 5 (noreste de Luisiana), donde su marido ganó en diciembre, aunque no llegó a jurar el escaño porque murió por covid-19 semanas después.

Su principal rival será el exlegislador conservador Ralph Abraham, que disputa un puesto que ya ha ocupado en el pasado.

El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes federal y el expresidente Donald Trump (2017-2021) ha respaldado a Letlow.

Hay pocas dudas sobre cuál partido se hará con esos dos escaños, ya que el distrito 2 es de mayoría demócrata y el 5 es republicano.

Lo que no está tan claro es si este sábado se sabrá el resultado de estas elecciones especiales, ya que, según el sistema de Luisiana, si ninguno de los candidatos alcanza como mínimo el 50 % de los votos, debe celebrarse una segunda vuelta con los dos aspirantes que queden en cabeza, y que en este caso se desarrollaría en abril.

Los demócratas disfrutan de una exigua mayoría en la Cámara Baja federal, con 219 legisladores frente a los 211 republicanos.

De necesitar una segunda vuelta las elecciones por el distrito 2 de Luisiana, pero no las de la circunscripción 5, el margen de los progresistas quedaría aun más ajustado en dicha cámara temporalmente.