Lo cierto del episodio, hasta ahora silenciado, entre Rocío Carrasco y su hija

17/02/2013 ROCIO CARRASCO Y FIDEL. MADRID, 20 (CHANCE) Mucho se está hablando, antes de que se emita la serie-documental del antes y el después de la relación de Rocío Carrasco con Rocío Flores y es que, de todos era sabido, porque de alguna manera lo han dejado a entrever durante muchos años, que había existido un episodio muy complicado entre ambas que ha provocado que no se vuelvan a ver las caras nunca más. El digital Vanitatis publicaba el año pasado esta sentencia en exclusiva y hoy, ya se habla de ella en los platós de televisión. Te la contamos: El 27 de julio de 2021 Rocío Glores agrede a su madre por una pieza de fruta, minutos más tarde sale de casa y le pide a su chófer que la lleve a la guardia civil, pero no le hace caso y la deja al colegio. Antonio David es la persona que la lleva horas más tarde y la niña denuncia a su madre por malos tratos. Diez días antes de que suceda esta agresión, el juez deniega la petición del colaborador de que haya una modificación en la custodia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Mucho se está hablando, antes de que se emita la serie-documental del antes y el después de la relación de Rocío Carrasco con Rocío Flores y es que, de todos era sabido, porque de alguna manera lo han dejado a entrever durante muchos años, que había existido un episodio muy complicado entre ambas que ha provocado que no se vuelvan a ver las caras nunca más. El digital Vanitatis publicaba el año pasado esta sentencia en exclusiva y hoy, ya se habla de ella en los platós de televisión. Te la contamos:



El 27 de julio de 2021 Rocío Glores agrede a su madre por una pieza de fruta, minutos más tarde sale de casa y le pide a su chófer que la lleve a la guardia civil, pero no le hace caso y la deja al colegio. Antonio David es la persona que la lleva horas más tarde y la niña denuncia a su madre por malos tratos. Diez días antes de que suceda esta agresión, el juez deniega la petición del colaborador de que haya una modificación en la custodia.



Cabe recordar que, un mes antes de esta pelea Antonio David pide una modificación de la custodia solicitando que su hija se fuera a vivir con él porque no estaba a gusto con la madre, de hecho presenta un estudio psicológico de Rocío Flores.



El 10 de julio del 2012, hubo otra disputa entre ambas con un cuchillo de por medio que tenía Rocío Flores en sus manos, en la cocina y donde la hija de la Jurado sale herida con un corte en un dedo. Sin embargo, Rocío Carrasco aseguró en su declaración que su hija nunca le había amenazado.



La fiscalía de oficio entra en escena y se pone a investigar la denuncia de Rocío Flores a la madre, entonces deducen que Antonio David influye negativamente en su hija y en la opinión que ésta tiene de su madre.



La sentencia dicta que Rocío Flores atenta contra la paz familiar durante tres años. Se dicta un fallo: Rocío Flores autora de delitos de maltrato habitual durante tres años y de forma reiterada en esa casa, no es un hecho aislado. Por tanto, la pena que le imponen a la joven es de 60 horas de prestaciones en beneficio de la Comunidad de Madrid, que finalmente se sustituyeron por seis meses de libertad vigilada.



Las consecuencias: no podía estar con su madre, por eso se va a vivir con su padre, se le negaba la pensión alimenticia, las faltas contra la madre pueden desheredarla, pero eso no se sabe porque Carrasco nunca ha hablado de ello, pero podría desheredarla perfectamente.