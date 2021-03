La AEA reconoce que en Torun no se respetaron los protocolos sanitarios

EFE/EPA/Adam Warzawa/Archivo

Madrid, 20 mar (EFE).- La Asociación Europea de Atletismo (AEA) ha reconocido que los protocolos sanitarios anti-covid "no siempre se respetaron" en algunos hoteles oficiales durante los recientes campeonatos de Europa en pista cubierta de Torun (Polonia), tras los cuales se han detectado varios positivos de coronavirus.

"Desgraciadamente, la investigación ha revelado que los estrictos protocolos sanitarios que se deberían haber seguido en los hoteles de los equipos no siempre se respetaron completamente", señala la AEA en un comunicado.

Cita como ejemplos que la obligación de llevar mascarillas en todo momento excepto durante las comidas y en competición "no fue respetada en algunos hoteles, sobre todo la tarde en que acabaron los campeonatos (domingo 7 de marzo) y antes del regreso a casa de varios equipos".

La AEA admite su "deber moral" y su obligación de proporcionar un entorno seguro a todos los participantes en sus campeonatos de acuerdo con las normas del país anfitrión, pero advierte de que "el respeto de estas reglas es responsabilidad de cada individuo".

"La Asociación Europea revisará nuestros procedimientos y protocolos sanitarios a la vista de la experiencia de Torun a fin de mejorar las medidas para futuras competiciones", concluye.

En los días siguientes a los Europeos en pista cubierta comenzaron a detectarse casos positivos entre algunos equipos, particularmente en los de Italia (quince), Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda y Francia, mientras que en España y Portugal no se ha producido ninguno.

Durante el propio torneo tres miembros del relevo 4x400 de Polonia dieron positivos, por lo que el equipo no pudo competir.