Israel.- Manifestación masiva para pedir la dimisión Benjamin Netanyahu a dos días de las elecciones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Miles de personas se han manifestado este sábado en Jerusalén para pedir la dimisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el contexto de las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de marzo.



Los organizadores de la manifestación han dicho que, aunque en un principio se estimó la asistencia de unas 15.000 personas, al final se han registrado hasta 50.000 personas marchando desde el Parlamento de Israel hasta la Plaza París de Jerusalén, lugar cercano a la residencia de Netanyahu, indica 'The Jerusalem Post'.



Otros informes de medios han señalado más de 20.000 personas por lo que se convierte en la manifestación más multitudinaria del año, según indica 'The Times of Israel'.



Desde hace casi nueve meses, son habituales las manifestaciones contra el primer ministro israelí durante la noche del sábado pero en los últimos meses había disminuido la afluencia de participantes en estas.



En la concentración de este sábado, los participantes han lanzado mensajes como "Ve a votar", "Cambia el gobierno" o "Provoca el cambio", según señala la prensa local.



La multitud ha portado bengalas y banderas rosas, color que representa el movimiento Frente Rosa en favor de un mundo sin corrupción, mentiras y racismo; y banderas del Movimiento Banderas Negras, que encabeza las protestas en varios puntos del país.



Uno de los manifestaciones ha declarado que su participación en la protestas sirve para "calmar su conciencia" y "hacer todo lo posible por esta causa" en la que lleva participando años.



Las nuevas elecciones anticipadas fueron convocadas después de que el Parlamento cerrara sin acuerdo sus reuniones para aprobar los nuevos Presupuestos, dando carpetazo al Gobierno de unidad entre Netanyahu y el líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz.



Los sondeos apuntan a una nueva victoria del Likud, si bien reflejan nuevamente una Knesset dividida que impediría que alguno de los bloques se haya con la mayoría. Las elecciones tendrán lugar además en marco del juicio contra Netanyahu por presunta corrupción, cargos que ha vuelto a rechazar este jueves.



El Tribunal de Distrito de Jerusalén aplazó en febrero la fase de presentación de pruebas hasta el 5 de abril, después de las elecciones, si bien rechazó la petición de la defensa para retirar las acusaciones contra Netanyahu, quien se convirtió en mayo de 2020 en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por casos de corrupción mientras ocupa el cargo.