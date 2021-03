Guaidó acusa a Maduro de politizar el acceso a vacunas contra la covid-19

En la imagen, el líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 20 mar (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó este sábado al presidente Nicolás Maduro de hacer un uso político del acceso a las vacunas contra la covid-19 en el país, que ha registrado 1.475 muertes por esta enfermedad, y pidió dejar de lado esta práctica.

"La politización que pretende dar la dictadura (el Gobierno) para administrar la vacuna debe quedar de un lado, no pueden seguir discriminando y generado control social a través de la ayuda necesaria a los venezolanos", dijo el opositor, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países.

El grupo político que lidera Guaidó acordó pedir una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EEUU para acceder a los fondos que Venezuela tiene retenidos en ese país y pagar 12 millones de vacunas contra la covid-19 a través del Mecanismo Covax.

Se trata, a juicio del opositor, de un "importante acuerdo que busca como prioridad salvar vidas".

La oposición venezolana realizará esta petición, debido a que Estados Unidos reconoce a Guaidó como mandatario tras haberse proclamado como tal en 2019 al desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien resultó electo en 2018 en unos cuestionados comicios.

"No es todo lo necesario, pero evidentemente dista muchísimo de lo que hemos visto recientemente que hace la dictadura. La salud no debe ser en este momento carácter de segregación, por el contrario, debemos ir a salvar vidas en este momento", insistió el opositor en una declaración que él mismo compartió a través de su cuenta de Twitter.

En medio de esta crisis política en Venezuela, EEUU ha impuesto una serie de sanciones que impiden al Ejecutivo venezolano acceder a los fondos en ese país y que han sido calificadas por Guaidó como una medida de "protección" al considerar que el chavismo ha robado recursos del Estado.

Como parte de su proclamación, Guaidó designó una serie de cargos en instituciones, pese a que nunca llegó a controlarlas, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para poder cumplir con la solicitud a la OFAC debe pedir primero al ente emisor -que no es reconocido por Maduro- un "endeudamiento" por un monto de "30.309.040 dólares".

De ese monto, 18.199.040 dólares serían para pagar el acceso a la plataforma Covax y 12.110.000 para la inversión en la cadena de frío para el plan de vacunación contra el covid-19, dice el texto aprobado el viernes por los opositores.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Maduro ha informado de la recepción en el país de 700.000 vacunas anticovid, entre ellas la rusa Sputnik V y la china Sinopharm, que han sido aplicadas a parte del personal sanitario, altas autoridades de los poderes públicos y cientos de operadores políticos afines al chavismo.