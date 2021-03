Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Espanyol vuelve a la victoria en los tropiezos de Mallorca, Leganés y Sporting

20/03/2021 Espanyol - Logroñés DEPORTES LALIGA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Mallorca tropezó (0-0) en casa este sábado ante el Real Oviedo en la jornada 30 de LaLiga SmartBank, resultado que aprovechó el Espanyol con su goleada (4-0) ante el Logroñés, mientras que el CD Leganés y el Sporting cedieron en su búsqueda del ascenso directo al caer (0-2) ante el Fuenlabrada y empatar (1-1) contra el Sabadell.



El líder volvió a dejarse puntos, tras la derrota la pasada semana ante el Sporting, esta vez ante un Oviedo concentrado y serio en defensa. No regaló nada el cuadro visitante y el Mallorca no tuvo fluidez ni llegada, siendo la más clara para el Oviedo, ya en el minuto 87, cuando Salva Sevilla sacó bajo palos un remate de Grippo.



Los de Luis García Plaza lo intentaron a base de centros de Sastre en la primera parte y con los cambios apretaron en la segunda parte. El Oviedo terminó encerrado en su campo pero sin hincar la rodilla ante un líder que pierde fuerza, con 61 puntos por los 58 con los que se colocó el Espanyol con su cómodo triunfo.



El cuadro 'perico' saltó en tromba en busca de volver a ganar tras tres empatas. A pesar de perdonar varias ocasiones, Puado, Embarba y Pedrosa dejaron el 3-0 al descanso. En el segundo tiempo Dimata completó la goleada. A falta de lo que haga el Almería (56), el Espanyol marca de momento el segundo puesto de ascenso directo (58) al que miran Leganés y Sporting.



El cuadro pepinero lo vio alejarse (53) después de caer en casa ante un 'Fuenla' que llegaba necesitado de victorias. El derbi se lo quedó el equipo de Oltra en un mal ejercicio defensivo de los de Asier Garitano. Cristóbal hizo el 0-1 en el inicio de la segunda parte, un zapatazo que sorprendió a Cuéllar, tras una jugada que comenzó con un saque de su portero.



El segundo, a balón parado de Pulido, terminó con un Leganés que se asomó en el primer tiempo con Borja Bastón pero que no tuvo el control en Butarque en una dura derrota. Además, con su gol 20, el Pichichi Djurdjevic solo pudo dar un empate al Sporting en Sabadell, el 1-1 que ya reinaba al descanso. Los asturianos, que tuvieron la victoria al final, se quedan con 52 puntos, viendo tierra de por medio con el segundo puesto.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 30.



-Viernes.



Las Palmas - Girona 1-2.



-Sábado.



Sabadell - Sporting 1-1.



Mallorca - Oviedo 0-0.



Leganés - Fuenlabrada 0-2.



Espanyol - Logroñés 4-0.



-Domingo.



Ponferradina - Almería 14:00.



Málaga - Tenerife 16:00.



Lugo - Castellón 18:15.



Alcorcón - Rayo 20:30.



-Lunes.



Albacete - Cartagena 19:00.



Zaragoza - Mirandés 21:00.