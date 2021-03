Fútbol/Primera.- (Previa) Villarreal y Granada intentan coronar su semana grande ante el Cádiz y en Mestalla

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Villarreal quiere aprovechar este domingo su euforia europea para firmar su segunda victoria consecutiva ante el Cádiz (16.15 horas), en una vigésima octava jornada en la que el Granada visita Mestalla (16.15 horas) antes de pensar en su doble compromiso ante el Manchester United y en la que Getafe y Elche enfrentan sus malos momentos en el Coliseum (14.00 horas).



En el Estadio de la Cerámica, los de Unai Emery aparcan Europa, donde esta semana superaron al Dinamo Kiev y se citaron en cuartos con el Dinamo Zagreb, para centrarse en la competición doméstica, en la que marchan séptimos (40) -una plaza que podría dar billete continental- a cinco puntos de la sexta posición.



El pasado fin de semana, rompieron ante el Eibar (1-3) una racha de ocho partidos ligueros sin vencer, lo que les desbancó de la zona alta de la tabla. Ahora, los castellonenses tratarán de recuperar posiciones en un duelo para el que recuperarán a Alberto Moreno y Rubén Peña y para el que no podrán contar con el sancionado Capoue ni los lesionados Pau Torres, Iborra, Rulli, Coquelin y Fer Niño.



Enfrente, el Cádiz, que ya podrá disponer de Iza Carcelén y Akapo pero que deberá lidiar con las ausencias de Javi Navarro, Luismi Quezada, Marcos Mauro y el 'Choco' Lozano, tratará de puntuar por tercera semana seguida después de ganar al Eibar (1-0) y empatar con el Alavés (1-1). Con 29 unidades, cuenta con seis de renta sobre el descenso.



Por su parte, el Granada (36), octavo a cuatro puntos del Villarreal, espera confirmar su mejoría en LaLiga Santander, que pareció iniciar con su triunfo ante la Real Sociedad (1-0), después de una semana intensa a nivel continental.



A pesar de la derrota en la vuelta ante el Molde (2-1), el equipo de Diego Martínez certificó su pase a cuartos de la Europa League, donde ahora se verá las caras con el Manchester United. Sin Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suárez, Neva y Soro, visita Mestalla en busca de su segundo triunfo consecutivo.



El conjunto 'che', en mitad de la tabla con 30 puntos, buscará recuperarse de su derrota en el derbi valenciano ante el Levante (1-0), una empresa para la que no podrá disponer de Mangala, Piccini ni Cheryshev, todos por lesión.



En el primer partido de la jornada dominical, en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe y Elche necesitan puntuar para alejar cuanto antes la zona de quema de la clasificación. Los azulones (28) manejan cinco unidades de ventaja sobre el descenso, mientras que al cuadro ilicitano (24) solo le separa un punto de él.



Los de José Bordalás, lastrados por las ausencias de Jaime Mata, Nyom, Damián Suárez, Cabaco, Poveda y el 'Cucho' Hernández, sacaron un punto la semana pasada de su enfrentamiento con el líder (0-0), pero solo han sumado 5 de los últimos 27 puntos en juego.



Las derrotas ante el Real Madrid (2-1) y el Sevilla (2-0) han complicado el camino del equipo de Fran Escribá, que afronta este domingo su tercer partido consecutivo a domicilio. Nino y Rogoni regresan a tiempo para el duelo, en el que todavía no estará Barragán.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Getafe - Elche. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 14.00.



Valencia - Granada. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 16.15.



Villarreal - Cádiz. Soto Grado (C.Riojano) 16.15.



Atlético - Alavés. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.



Real Sociedad - FC Barcelona. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.