Fútbol/Primera.- Previa del Real Sociedad - FC Barcelona

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al FC Barcelona (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) en el partido que cierra la jornada 28 de LaLiga Santander, un duelo entre unos donostiarras que deben ganar para aferrarse a Europa y un Barça que también necesita el triunfo para no ver truncada su remontada en un feudo que fue un infierno no hace tanto.



Se enfrenta el Barça a uno de sus estadios malditos, si bien se está empeñando en que deje de serlo. Son ya cuatro las visitas en LaLiga al histórico Anoeta sin perder, pero la Real Sociedad sabe que a los blaugranas todavía se les pone la piel de gallina cuando piensan en Donostia.



Y los de Imanol Alguacil tienen ganas de seguir dándoles argumentos para ello. No queda lejos la época en la que, de 2011 a 2016, el Barça estuvo siete partidos sin ganar en Anoeta. Eso sí, en los últimos cuatro duelos, el balance es de dos empates y dos triunfos catalanes.



En este nuevo pulso, hay necesidades en ambos lados. Sin ser urgencias, la Real Sociedad viene de perder en Granada (1-0) y ahora tiene el cuarto puesto, defendido por el Sevilla, a 9 puntos. Y, su quinta plaza, está amenazada por un Real Betis con quien está empatado a 45 puntos.



Mientras, el Barça sabe que debe aprovechar su buen momento, y las dudas en el Atlético de Madrid, para proseguir la caza. Los de Ronald Koeman están segundos, con dos puntos de margen sobre el Real Madrid y a 4 puntos de los 'colchoneros', líderes.



Ya sin 'Champions', y a la espera de jugar la final de Copa del Rey, el Barça se centra en LaLiga y viene de endosar, este lunes pasado, un 4-1 al Huesca en el Camp Nou. Partido en el que Leo Messi igualó los 767 partidos de Xavi Hernández. Salvo sorpresa, si juega en el Reale Arena, se convertirá en el hombre con más partidos en la historia del club.



El argentino tiene ganas. Sabe que todo el mundo está pendiente de su decisión, de saber si seguirá o si se irá en verano. Pero, de momento, está en un gran momento de forma e intentará liderar de nuevo a los suyos en uno de los feudos más complicados del campeonato.



Todavía sin Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati ni Philippe Coutinho, Koeman podría repetir ese 3-4-3 que buenos frutos le está dando. Con Sergiño Dest y Jordi Alba como carrileros, defensa polivalente de tres centrales y arriba la velocidad de Dembélé más la magia de Messi y el trabajo de Griezmann, que regresa a su primera gran casa.



En la Real Sociedad, no estarán por lesión Zaldua, Elustondo, Moyà ni Lucas Sangalli, operado de la rótula. También pierde Imanol a Guridi, en una baja de última hora, pero podría recuperar a Monreal y a David Silva, que estarían en el once inicial.



Los donostiarras, que llegaron al fin de su aventura en la Liga Europa ante el Manchester United, están en una montaña rusa en la competición doméstica, y buscan una regularidad positiva que tendría un gran inicio con un triunfo sobre el Barça. Una racha que ya tuvieron a inicios de febrero con tres victorias seguidas.



Si la Real Sociedad se reencuentra a sí misma, usa la calidad ofensiva de los Oyarzabal o Isak, vuelve la magia canaria de David Silva y sacan el tesón y usan la presión alta, pondrán en apuros a un Barça en racha, que ha recuperado la confianza y va mejorando en acierto ofensivo. Partido clave para ambos, e importante para el futuro de esta Liga.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz; Illarramendi, Merino, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, De Jong, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, Jordi Alba; Dembélé, Messi y Griezmann.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).



--ESTADIO: Reale Arena.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.