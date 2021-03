Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Deportivo Alavés

El Atlético, contra la presión



Los de Simeone tratan de olvidar ante el Alavés la eliminación de 'Champions' y defender su liderato



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid tratará de olvidar este domingo ante el Deportivo Alavés en el Wanda Metropolitano (18.30 horas/Movistar LaLiga) su eliminación en Liga de Campeones intentando reconducir su rumbo en LaLiga Santander, donde no se puede permitir más tropiezos si quiere retener el liderato ante la mirada atenta de FC Barcelona y Real Madrid.



El 2-0 del pasado miércoles en Stamford Bridge ante el Chelsea finiquitó en 'Champions' las esperanzas de remontada rojiblancas, vivas durante toda una semana a pesar del adverso 0-1 de la ida en el destierro de Bucarest. Ziyech y Emerson confirmaron el adiós colchonero a la máxima competición continental y certificaron que ya solo queda una carta: LaLiga.



La gran imagen del primer tramo del campeonato, con unos impresionantes 50 puntos al final de la primera vuelta -los mismos que le valieron para coronarse campeón en 2014-, se ha ido diluyendo conforme se ha acercado la resolución del curso, y ya no puede permitirse más errores en las once jornadas restantes.



A principios de febrero ante el Celta, el conjunto de Diego Pablo Simeone interrumpió una racha de ocho victorias consecutivas, y desde entonces, y ante la presión de azulgranas y blancos, no ha hecho más que ceder puntos; en las ocho jornadas desde entonces, ha sumado 13 de 24 unidades posibles, con derrota ante el Levante (0-2), la segunda del curso en la competición doméstica, incluida.



Eso ha permitido a sus perseguidores acercarse; ya con todos con el mismo número de partidos, el conjunto rojiblanco (63) atesora cuatro puntos de ventaja sobre los de Ronald Koeman (59) y seis sobre el cuadro de Zinédine Zidane (57). Es ahora, en el tramo definitivo, cuando el 'Cholo' decide cargarse toda la presión.



"Siento que el equipo está dando absolutamente todo tanto en la parte física como de intención, de búsqueda, de querer hacer... Un 10, van detrás de todas las ideas que les proponemos. El que me tengo que exigir soy yo; la responsabilidad a partir de ahora es mía", declaró en rueda de prensa. "Seguramente el que tendrá que crecer para que ellos puedan responder como vienen haciendo desde el inicio soy yo. El primer paso importante de aquí hacia adelante es crecer yo primero", añadió.



Bajo el mando y la bandera del técnico argentino, todo pasará por recuperar la pegada que le caracterizó en la primera parte de la temporada, después de no ver puerta en los dos últimos choques, y, sobre todo, por volver a la solidez defensiva, el gran rasgo histórico del equipo de Simeone.



Una vez más, la defensa de tres centrales, previsiblemente con Felipe -que daría descanso a Savic-, Giménez y Hermoso, será la seña identificativa del esquema del 'Cholo', con Trippier y Carrasco como carrileros. Lemar volverá al equipo para nutrir la sala de máquinas junto a Llorente y Koke, mientras que arriba, ante la baja por sanción de Joao Félix, será el argentino Ángel Correa el que acompañe al uruguayo Luis Suárez.



EL ALAVÉS, A POR SUS PRIMEROS PUNTOS EN EL METROPOLITANO



Enfrente, el Atlético se encontrará con un Deportivo Alavés que no vence desde el 5 de febrero, cuando logró derrotar al Real Valladolid (1-0). Desde entonces, ha enlazado cuatro derrotas consecutivas -3 goles a favor y 13 en contra- y solo consiguió volver a sumar el pasado fin de semana ante el Cádiz (1-1), en un partido que acabó con uno menos por la expulsión de Manu García.



Así, los de Abelardo Fernández son ahora penúltimos de la tabla con 23 puntos, a solo uno de la salvación, por lo que una campanada en el Wanda Metropolitano, donde todavía no han conseguido puntuar, podría suponer el arreón anímico necesario para soñar con la salvación en el año de su centenario.



Para el duelo, el 'Pitu' no podrá contar con los sancionados Manu García y Tomás Pina, lo que obligará a retocar el centro del campo, ni con el lesionado Rodrigo Ely. Además, podría apostar por Édgar Méndez y Joselu como dupla atacante, dejando a Lucas Pérez en el banquillo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa y Luis Suárez.



DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Ximo, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pellistri, Battaglia, Pere Pons, Rioja; Édgar Méndez y Joselu.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.