Fútbol/Primera.- (Crónica) Bono frustra al Valladolid en el 94'

El meta del Sevilla hace el 1-1 cuando los pucelanos alejaban el descenso



El Eibar y el Huesca no mejoran sus perspectivas



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Un gol de Bono en el minuto 94 dejó un 1-1 en el José Zorrilla entre el Real Valladolid y el Sevilla en la jornada 28 de LaLiga Santander, un amargo final para los locales cuando ponían ya tierra de por medio con la zona de descenso en la que sigue el Eibar, tras su empate (1-1) ante el Athletic Club y que mantiene de colista al Huesca, con otro empate (0-0) ante Osasuna.



Los de Sergio González fallaron en la última jugada del partido. Un saque de esquina y después un balón que se paseó por la línea de fondo, sin despeje local, para que de nuevo colgado al área lo encontrara Bono. El mete del Sevilla hizo el 1-1 que buscaron los de Lopetegui con toda su artillería pero sin mucha creación.



Los andaluces comenzaron mejor, pero no lograron concretar su superioridad. El Pucela reaccionó poco a poco y encontró peligro en una gran presión. Los locales subieron líneas y aunque igualmente sin peligro lograron el gol con el penalti sobre Weissman que firmó Orellana. El Sevilla quiso reaccionar en la reanudación pero de nuevo encontró fuerte oposición en la presión pucelana.



Lopetegui metió toda la artillería y el Valladolid terminó sufriendo, sin capacidad para salir de su campo. No logró convertir en peligro su asedio salvo por un balón al poste de De Jong, pero en la última, Bono frustró al Valladolid, que se queda con 27 puntos, y permitió sumar al Sevilla para afianzar la cuarta plaza.



EL EIBAR LE SACA UN PUNTO AL ATHLETIC



Por su parte, el Eibar sacó un valioso punto (1-1) en su visita a San Mamés que no le permite abandonar los puestos de descenso, pero sí le sirve en su pelea. Los locales se adelantaron en el marcador con un golazo de volea de Yuri Berchiche, a los nueve minutos, pero no pudieron condurar su ventaja tras un error de Unai López que costó muy caro.



El centrocampista rojiblanco perdió el balón en las inmediaciones del área y Kike García, el más listo de la clase, se adueñó del cuero para ponerlo en el fondo de las mallas con un gran remate ante la salida de Unai Simón. Un gol que fue definitivo para el reparto de puntos pese a las diferentes alternativas que tuvo el segundo tiempo.



Más por los de casa, que quieren seguir acercándose a Europa, que por un Eibar que sacó la bandera blanca cuando todavía restaban bastantes minutos para el 90. De esta forma, el Athletic de Marcelino seguirá noveno, a diez de los puestos que dan acceso al 'Viejo Continente', mientras que los armeros están a un punto del Elche, que marca la salvación a falta de diez jornadas para el final.



En el Alcoraz, Huesca y Osasuna se quedaron a medias (0-0) en un partido con más ocasiones para los locales pero sin el premio que tanto necesitan para abandonar el 'farolillo rojo' de la tabla. Los de Pacheta buscaron el gol con más ahínco pero fueron incapaces de perforar la meta de Juan Pérez, que tuvo que emplearse a fondo con un larguerazo de Vavro a los 20 minutos.



El voleón desde fuera del área fue la mejor ocasión de los oscenses, que pudieron incluso haberse llevado el triunfo en el último minuto del choque con un remate -a la media vuelta- de Dani Escriche. Los navarros, que tienen siete puntos de margen sobre la zona de descenso, también probaron fortuna en el minuto 82, con un testarazo de Calleri que detuvo Andrés Fernández con mucho mérito.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 28 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado.



Athletic Club - Eibar 1-1.



Celta - Real Madrid 1-3.



Huesca - Osasuna 0-0.



Valladolid - Sevilla 1-1.



-Domingo.



Getafe - Elche 14.00.



Valencia - Granada 16.15



Villarreal - Cádiz 16.15.



Atlético - Alavés 18.30.



Real Sociedad - Barcelona 21.00.



-Viernes.



Betis - Levante 2-0.