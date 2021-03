Fútbol.- Coudet: "La realidad es cumplir el objetivo de la salvación"

02/01/2021 Eduardo Coudet, técnico del Celta de Vigo DEPORTES LALIGA



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RC Celta, Eduardo Coudet, reconoció que la "realidad" de su equipo es pelear por "la salvación" después de la derrota (1-3) ante el Real Madrid, un marcador abultado en el que eso sí el cuadro blanco demostró mucha más pegada.



"La lectura rápida creo que no fue bueno el inicio. Los primeros 25 minutos no fueron buenos. A partir de ahí sí empezó otro partido, el 1-3 fue demasiado. Lo hablamos en la previa, son rivales que tienen y no te perdonan. En un par de ocasiones también aparece su portero, con lo más disgusto te quedas es con ese comienzo. Más allá de que era difícil, me quedo con la imagen de competir hasta el último momento", dijo en rueda de prensa.



El técnico argentino, que apuntó a que Solari podría estar unas dos semanas de baja tras lesionarse en los últimos minutos, dejó claro que el objetivo de la temporada es la permanencia. "Hay que definir, no tienes margen de error. Si vamos al trámite, merecimos el empate, pero la realidad es que no iniciamos de la mejor forma y lo pagas", afirmó.



"La realidad es que el objetivo principal es la salvación. Tenemos 15 días para preparar contra un rival que también tiene la necesidad. No es que no quiera ir a por otros objetivos pero hay uno principal y no nos podemos desviar. Primero hay que cumplir con ese para mirar más allá", terminó.