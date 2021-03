Fin de semana sin playa en Rio y de reconfinamiento en Europa por aumento de contagios

Actualiza con nuevas cifras de Chile, manifestaciones contra restricciones en Europa ///París, 20 Mar 2021 (AFP) - Los habitantes de Rio de Janeiro no podrán disfrutar de sus playas este fin de semana, cerradas para contener el coronavirus, que solo el viernes dejó más de 2.800 muertos en Brasil, mientras que millones de franceses y polacos iniciaron un confinamiento para controlar los contagios.A las restricciones de movimiento, Europa suma una campaña de vacunación lenta e inundada de polémica por el suministro del fármaco de AstraZeneca. Esta vacuna se administra de nuevo desde el viernes, por considerarse "segura y eficaz", tras haber sido suspendida por una quincena de países, pero la Unión Europea solo ha recibido un 30% de los 90 millones de dosis pactadas para el primer trimestre, dijo el sábado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.La responsable amenazó así con bloquear las exportaciones de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, fabricadas en Europa y destinadas a otros países, si el bloque no recibe primero las dosis prometidas."Este es nuestro mensaje para AstraZeneca: Respeten el contrato con Europa antes de comenzar a suministrar [dosis] a otros países", dijo Von der Leyen.En todo el mundo, la pandemia ya ha matado a más de 2,7 millones de personas y ha contagiado a más de 122 millones. En Estados Unidos, país más enlutado por el coronavirus, el ritmo de vacunación se aceleró en las últimas semanas, con un promedio actual de 2,4 millones de dosis por día y ya se alcanzó el objetivo de 100 millones de inoculados en los 100 primeros días de gobierno de Joe Biden, con un mes de adelanto. - Situación "muy crítica" - En Brasil, la pandemia parece estar descontrolada. El promedio de muertos diarios se ha duplicado (de 1.000 a 2.000), con respecto al mes pasado y el país ya acumula un fatídico balance de más de 290.000 decesos por covid-19 y 11,8 millones de contagios.El gigante sudamericano atraviesa el peor momento de la pandemia: de los 27 estados brasileños, 25 tienen una ocupación igual o superior al 80% en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En Rio, este porcentaje llega al 95%, según las autoridades.La situación es "muy crítica", resumió el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tras anunciar el cierre de las playas este fin de semana."Hago un llamado a los cariocas: es el momento de quedarse en casa", pidió a los habitantes de la ciudad, anunciando que el lunes se darán a conocer "medidas más restrictivas". Las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes no han sido suficientes para controlar la segunda ola de la pandemia ni para convencer al presidente, Jair Bolsonaro, de la necesidad de reforzar el aislamiento social.En Sao Paulo, la capital económica y financiera del país, se anunciaron una serie de feriados para reducir la circulación y los viajes. Y el constructor de automóviles Volkswagen anunció la suspensión a partir del miércoles y durante 12 días de la fabricación de vehículos en sus cuatro plantas en Brasil, "a fin de preservar la salud de sus empleados y de sus familiares".América Latina y el Caribe ya registra más de 737.000 muertos y 23 millones de contagios.Chile superó este sábado por primera vez los 7.000 casos diarios de covid-19 desde el inicio de la pandemia, una situación que llevó al gobierno a confinar unos 28 municipios y a poner en cuarentena a todos los viajeros. Hasta la fecha, el país ha registrado 22.180 fallecidos.La situación tampoco es buena en Venezuela (30 millones de habitantes), donde el gobierno anunció que el país sufre una segunda ola "más virulenta" que la registrada en 2020, como consecuencia de una variante del virus surgida en el vecino Brasil.Las autoridades venezolanas han informado de 149.145 contagios y 1.475 muertes, pero la oposición y oenegés cuestionan las cifras. - Protestas contra las restricciones - Desde este sábado, los polacos y un tercio de los franceses debían respetar medidas de confinamiento para intentar frenar los contagios.Un total de 21 millones de franceses, entre ellos los parisinos, deberán respetar las nuevas medidas, que son menos severas que las aplicadas hace un año.Durante al menos un mes, los comercios no esenciales estarán cerrados, no se podrá viajar entre regiones y se saldrá de casa con un justificante.En Polonia, ante el deterioro de la situación sanitaria, el gobierno impuso un confinamiento parcial durante al menos tres semanas, tras haber suavizado las restricciones en febrero. Unas restricciones que llevaron a miles de personas a manifestarse en contra en Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda o Austria este sábado, en muchos casos de forma violenta y sin mascarilla.La concentración más concurrida tuvo lugar en la ciudad alemana de Kassel (centro), donde, según la policía, se congregaron entre 15.000 y 20.000 personas, blandiendo pancartas que rezaban "Basta de confinamiento" o "Corona rebels".Este sábado se anunció oficialmente que no habrá espectadores de otros países en las gradas de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en julio y agosto, debido a los riesgos sanitarios. bur-bl/tjc/jvb/dga -------------------------------------------------------------