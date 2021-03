España.- Sánchez presenta a Gabilondo como el "candidato capaz de llegar a acuerdos" frente al "narcisismo" de Ayuso

17/05/2019 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el candidato a la presidencia de Madrid por el PSOE, Ángel Gabilondo, presentes en el mitin del PSOE celebrado en Alcalá de Henares POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



No hace referencias a Podemos y Más Madrid y reivindica a Gabilondo como el "único candidato que puede acordar con ambas manos"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este sábado al aspirante socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, como el "candidato capaz de llegar a acuerdos" y ha arremetido contra la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que está "bloqueando" ayudas del Gobierno al haber adelantado las elecciones al 4 de mayo.



El también secretario general del PSOE ha apoyado al candidato socialista Ángel Gabilondo en la sede de Ferraz para presentar la campaña de cara a estos comicios del 4 de mayo.



Aquí, Sánchez ha elogiado a Gabilondo, que ha elegido el lema para su campaña 'Gobernar en serio', como el candidato "opuesto al narcisismo" que, a su juicio, se está adueñando de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.



En este punto, el presidente del Gobierno ha arremetido contra Ayuso por haber "bloqueado las ayudas" del Ejecutivo central y le ha recordado además que la Comunidad de Madrid "está en los peores datos sanitarios de toda España". Por ello, también le ha recriminado que el Ejecutivo madrileño "se desmarque semana tras semana" de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



"Madrid no es extremismo, no es odio, Madrid es progreso, solidaridad y, sobre todo, es respeto", ha señalado Sánchez, que, a renglón seguido, ha criticado la "nula contribución política" del Gobierno madrileño a la Comunidad de Madrid "y a la política en general".



El jefe del Ejecutivo ha censurado que el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso "haya aprobado una sola ley" durante sus dos años de legislatura: "¿Y sabéis cuál es? Aquella que modifica la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, justo esa ley, la única, la que tiene que ver con lo de siempre, con la especulación cuando gobierna el PP en Madrid".



"PUEDE ACORDAR CON AMBAS MANOS"



Durante este primer acto de precampaña del PSOE madrileño en el que ha participado, Sánchez ha evitado hacer referencia explícita a Más Madrid y a Unidas Podemos, tras el anuncio esta semana de que sería su todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el candidato de la formación 'morada'.



No obstante, sí que ha lanzado el mensaje de que, en este sistema multipardisita, Gabilondo es "el único candidato en Madrid que puede acordar con ambas manos" y ha recordado que fue él, el que consiguió ganar las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo.



"En esta campaña, los gritos y la bronca se los dejamos a otro, nosotros no vamos a pedir que voten contra nadie, les pediremos que apoyen lo que no han tenido en estos dos años. Que voten por un Gobierno serio, centro en los importante", ha sentenciado el secretario general del PSOE.