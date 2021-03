España.- Manifestaciones en varias ciudades piden que se garantice el derecho a una vivienda digna

20/03/2021 Varias personas con una pancarta durante la manifestación 'Por una ley que garantice el derecho a la vivienda', en la Puerta del Sol, Madrid (España) a 20 de marzo de 2021. Durante la protesta, miembros de Podemos han calificado de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE porque "sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre". SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos de varias ciudades de España han salido este sábado a la calle en manifestaciones convocadas por distintas organizaciones que bajo el lema 'Por una ley que garantice la vivienda' buscan reivindicar el derecho real a un techo digno.



Los actos protestan contra la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda presentada esta semana por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que rechaza imponer un control de los precios y propone promover incentivos fiscales.



En la manifestación en Madrid han participado la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, y la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas de la comunidad del próximo 4 de mayo, Mónica García.



"Desde luego la propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda", ha señalado Serra.



Por su parte, García ha exigido "una verdadera ley de vivienda en la que se regulen los precios del alquiler". "Creemos que el Gobierno se ha equivocado, que tenía un compromiso no solo con el resto de miembros del gobierno sino con las plataformas, con las asociaciones y con un problema de primer orden", ha descrito.



La reivindicación también se ha realizado en otras ciudades de la geografía española, como Logroño, donde participaron en torno a medio centenar de personas convocadas por Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja. El presidente de la PAH riojana, Pedro Pablo Rodríguez Pinillos, ha afirmado que salen a la calle "para presionar al Gobierno" para que se garantice este derecho.



Esta plataforma ha publicado un manifiesto en el que defiende que esta ley "será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho en todo el territorio". "No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental", ha manifestado.



En Murcia, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha mostrado su apoyo a estas movilizaciones y ha exigido "una ley que garantice que el derecho a la vivienda es algo más que un párrafo en la Constitución Española" y ha considerado que la actitud del ministro es "cuando menos escandalosa".



Los valencianos también han salido a protestar contra la propuesta de Ábalos. El portavoz de la PAH en esa comunidad, José Luis González, ha exigido que "se acabe de una vez con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional", cuya cifra ha ascendido en 2020 a 29.406 en todo el país.



Decenas de habitantes de San Sebastián, convocados por la Iniciativa Vasca por el Derecho a la Vivienda, han reclamado una ley que "garantice el derecho a la vivienda" y que regule los alquileres en función de los ingresos para "impedir la especulación". Asimismo, la PAH navarra se ha unido al manifiesto y ha convocado una concentración en el Paseo Sarasate de Pamplona.



En este marco, la formación Podemos Palma ha pedido en un comunicado remitido este sábado "más valentía" al PSOE y al ministro Ábalos para cumplir el acuerdo de gobierno y regular los precios de alquiler.



El portavoz municipal, Jesús Jurado, argumenta que "algunas familias tienen que dedicar el 60 o el 70 por ciento de sus ingresos al alquiler, mientras bancos y fondos especulan con pisos vacíos", una situación que se repite en muchas de las grandes ciudades españolas.