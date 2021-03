España.- La Comunidad de Madrid critica a Sánchez por tratar a Madrid con "mentiras y desprecio" y le pide ayudas

17/03/2021 El consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, interviene durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, Madrid (España), a 17 de marzo de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tratar a la región "con mentiras y desprecio", y le ha exigido que entregue ayudas económicas antes de verano.



En declaraciones a los medios de comunicación, Lasquetty ha respondido a las palabras de Sánchez durante este sábado cuando, en el acto de presentación de Ángel Gabilondo como candidato socialista a la Asamblea de Madrid, ha criticado que el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tiene bloqueados 600 millones de euros en ayudas a pymes.



"No hay 600 millones de euros paralizados por la Comunidad de Madrid. Todo lo contrario, es la Comunidad de Madrid la que ha salido inmediatamente a poner ayudas directas para aquellas empresas de los sectores que el Gobierno de Sánchez ha excluido, como peluquerías o talleres", ha aseverado Lasquetty.



Además, ha criticado la demora en la entrega de estas ayudas diseñadas por el Gobierno central y ha declarado que la ministra de Economía, María Jesús Montero, le comunicó que empezarían a llegar en verano. "Debería ponerlas en marcha de tal manera que no llegue en verano, sino inmediatamente, junto con las que va a dar la Comunidad de Madrid", ha apuntado.



Respecto a la distribución de las ayudas europeas, el consejero ha achacado a Sánchez que los repartiese el fondo 'React' de tal forma que "perjudicaba evidentemente" a la región, pues la destinaba 400 millones de euros menos que a Cataluña, "cuando el peso en el PIB de Madrid es mayor".



Finalmente, ha aclarado que la autonomía ha visto como ha aumentado su PIB en un 4,4% durante el último trimestre y que, junto con Andalucía, es la única comunidad autónoma que ha creado empleo desde el mes de septiembre.



"Es Madrid la que ayuda a que España no se hunda más por la culpa de Sánchez y gracias a las políticas de Ayuso y la Comunidad de Madrid, que hacen que podamos seguir abriendo", ha trasladado Lasquetty, quien ha pedido al presidente del Gobierno que se preocupe por los aspectos económicos y "no de mentir" sobre la Comunidad de Madrid.