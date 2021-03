Emeralda Moya, feliz por su segundo embarazo

20/03/2021 ESMERALDA MOYA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Esmeralda Moya está disfrutando de su segundo embarazo magnífico según nos ha comentado, pero teniendo mucha precaución por todas las restricciones que hay por la Covid: "La verdad es que me estoy cuidando mucho, haciendo ejercicio y bueno, pues con esto del Covid pues ya sabes... las distancias, las mascarillas y así, pero bien". Y es que todavía no sabe cuál será el protocolo que seguirá al llegar al hospital.



Nos asegura que no sabe cómo será este parto debido a la Covid y eso le preocupa un poco porque va un poco a ciegas: "Es que no sé cómo va a ser... iré con mascarilla, me harán una PCR, no lo sé, pero estoy nerviosa, la verdad, porque nunca sabes cómo puede salir. Esperemos que salga todo bien". Eso sí, a la actriz no se le borra la sonrisa de su rostro ni un solo momento al hablar de su bebé.



En cuanto a si saben el nombre que le van a poner, confiesa que: "Tenemos uno, pero preferimos esperar porque hasta que no lo tengamos súper decidido... primero que se entere la familia".