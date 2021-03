EEUU busca que Wall Street contabilice su impacto climático

(Bloomberg) -- La Administración Biden está considerando formas de impulsar a la industria financiera global para que contabilice constantemente sus emisiones de dióxido de carbono y las inversiones verdes, según personas familiarizadas con el tema.

El Departamento del Tesoro y los reguladores de EE.UU. están en las primeras etapas para definir las medidas que mejorarán la divulgación de las empresas sobre su impacto ambiental, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son privadas. Las medidas buscan abordar la fuga de carbono —que es cuando los productores se mudan a regiones con reglas menos restrictivas— y métricas relacionadas con el clima para la inversión ambiental, social y de gobernanza, dijeron las personas.

Parte de la iniciativa incluiría recomendaciones elaboradas por la SEC para que las compañías informen sobre su impacto ambiental, dijo una de las personas.

La intención es impulsar la demanda de activos que hagan frente al cambio climático, al tiempo que se evita que las empresas hagan afirmaciones que solo pretendan ser “ecológicas” o que exageren la importancia de las reducciones de emisiones y los esfuerzos de sostenibilidad, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificados porque las discusiones del Tesoro no son públicas.

Actualmente existen varias iniciativas impulsadas por la industria para establecer un conjunto de reglas para las finanzas verdes. Pero los expertos advierten que sin una estricta supervisión gubernamental, la industria podría conformarse con estándares más flexibles que permitan a las empresas continuar apoyando actividades que produzcan grandes cantidades de carbono al tiempo que utilizan compensaciones baratas para afirmar que están haciendo lo necesario para frenar el calentamiento global.

Un portavoz del Tesoro se negó a comentar. Un portavoz de la Comisión de Bolsa y Valores no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El lunes, la SEC anunció que solicitará comentarios públicos sobre los posibles cambios en las políticas que rigen la divulgación del cambio climático, incluido si deberían establecerse diferentes estándares para varias industrias y si los inversionistas deberían tener voz en lo que algunas corporaciones específicas tienen que revelar.

Gary Gensler, el nominado de Biden para liderar la SEC que actualmente espera la confirmación del Senado, sería responsable de implementar cualquier cambio en los requisitos de divulgación de las empresas.

Bancos de Wall Street como Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. se han comprometido a lograr emisiones netas cero. Eso requerirá enfocarse en reducir las emisiones primero, antes de usar compensaciones para neutralizar cualquier contaminación que aún permanezca. Hacerlo generalmente requiere costosos cambios estructurales.

El presidente Joe Biden está presionando para que Estados Unidos tome medidas en contra del cambio climático más agresivas. El próximo mes se espera que anuncie un objetivo de reducción de la contaminación para 2030 que se alineará con los esfuerzos para evitar que las temperaturas globales promedio aumenten más de 1,5 ° C desde los niveles preindustriales, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Ese sería el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. El 22 de abril, el Gobierno de EE.UU. está convocando una cumbre con los principales emisores de carbono del mundo, con la esperanza de impulsar reducciones de emisiones y compromisos de financiación climática más ambiciosos.

