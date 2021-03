Ecuador con diez "extranjeros" para un microciclo tras la suspensión de la fecha FIFA

El técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro. EFE/ José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 19 mar (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, convocó este viernes a 24 jugadores, entre ellos, a diez de los clubes del exterior, para un microciclo tras las suspensión de las dos fechas por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 debido a la covid-19.

En un comunicado, donde solo aparecen los nombres de los jugadores convocados, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), precisa que habrá un microciclo de entrenamientos por la fecha FIFA (entre el 25 y 30 de marzo).

Mientras que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó un amistoso contra Ecuador el próximo 29 de marzo en la ciudad portuaria de Guayaquil, ciudad sede la FEF.

Entre los que militan en clubes del exterior y que han sido llamados constan: el portero Alexander Domínguez, del Vélez Sarsfield argentino; los defensas Pervis Estupiñán, del Villarreal español; Jackson Porozo, del Boavista de Portugal; Félix Torres, del Santos Laguna, de México.

También fueron llamados el centrocampista Christian Noboa, del Sochi de Rusia; los delanteros Gonzalo Plata, del Sporting de Lisboa de Portugal; Leonardo Campana del Famalicao de Portugal, Michael Estrada, Toluca de México; Fidel Martínez, Tijuana de México y Ángel Mena, del León mexicano.

La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) y la Conmebol suspendieron recientemente las dos fechas por las eliminatorias sudamericanas fijadas para el 25 y 30 de marzo, ante la oposición de los clubes de Alemania e Inglaterra de ceder a sus jugadores como consecuencia de la pandemia.

Alfaro aseguró este viernes que su obligación será que el radar de la selección ecuatoriana sea mucho más amplio que el que se tiene en este momento.

Que busca estar al tanto, "como les he dicho a mis jugadores a cada entrenamiento (con sus clubes) a los que he ido, que todos ellos están en la observación de la selección", expresó a través de un vídeo.

También dijo que la selección ecuatoriana es terrenal, que es de todos y que "este objetivo lo vamos a conseguir, no únicamente con los 11 jugadores que salgan a la cancha, sino con todo Ecuador encolumnado detrás de éste objetivo".

Bajo la dirección técnica de Alfaro, Ecuador disputó cuatro partidos, perdió por 1-0 en el debut ante Argentina; ganó por 4-2 sobre Uruguay, por 2-3 en su visita a Bolivia y goleó por 6-1 a Colombia, en Quito, por lo que esta tercero en la tabla de posiciones, con 9 puntos.

- Los convocados:

. Porteros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), Hernán Galídez (Universidad Católica) y Pedro Ortiz (Emelec).

. Defensas: Luis Fernando León, Leonel Quiñónez (Barcelona), Moisés Corozo, Pedro Pablo Perlaza (Liga de Quito), Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP), Jackson Porozo (Boavista-POR), Félix Torres (Santos Laguna-MEX), Romario Caicedo (Emelec).

. Centrocampistas: Jordi Alcívar (Liga de Quito), Dixon Arroyo (Emelec), José Caravalí (Universidad Católica), Damián Díaz (Barcelona), Christian Noboa (Sochi-RUS), Johnny Quiñónez (Aucas).

. Delanteros: Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), José Angulo (Manta FC), Leonardo Campana (Famalicao-POR), Walter Chalá (Universidad Católica), Michael Estrada (Toluca-MEX), Fidel Martínez (Tijuana-MEX), Ángel Mena (León-MEX).