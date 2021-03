DT de Panamá preocupado por falta de continuidad de sus arqueros

El DT de Panamá, Thomas Christiansen, confesó estar preocupado por la falta de continuidad de dos de sus tres porteros, a pocos días del estreno del equipo canalero frente a Barbados, en su primer duelo eliminatorio para Catar-2022.

"Estoy preocupado porque en Panamá en este momento, dos porteros, como Luis (Mejía) y Cuti (Orlando Mosquera), que no estén jugando (...) Ellos son consecuentes con sus actos y con lo que ha pasado, y creo que hay que respaldarles y ayudarles", dijo el viernes en conferencia de prensa.

Panamá enfrentará este 25 de marzo a Barbados y el 28 a Dominica, duelos que se disputarán en el estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana, en la primera jornada del grupo D de las eliminatorias a Catar-2022.

"Temor no tengo, les tengo respeto, porque si vamos al campo sin el respeto al rival, vamos a hacer el ridículo y para eso no estoy aquí", aseguró Christiansen. "Hemos tenido bastante tiempo para preparar no solo estos dos partidos, sino los siguientes dos que tenemos en el camino", agregó el técnico.

Sobre sus rivales inmediatos, aseguró que son equipos que destacan por individualidades a partir del medio campo, velocidad y movilidad, aunque "despistados en el juego".

Respecto de haber dejado fuera al defensa Román Torres (Sport Cartaginés, Costa Rica), dijo que ya habló con él y este admitió que no hubo acuerdos sobre su forma de aportar al equipo.

"Yo necesito gente que tenga la selección y el país por encima de sí mismo", sostuvo el hispano-danés.

En esta primera fase, los países de la Concacaf, divididos en seis grupos de cinco miembros cada uno, jugarán a partido único contra sus cuatro contrincantes. Solo el mejor de cada grupo avanzará a la segunda fase.

El Grupo D está conformado por Panamá, Dominica, Anguila, Barbados y República Dominicana. De estos, solo los canaleros han conseguido ir a la Copa del Mundo, en Rusia-2018.

mav/gfe