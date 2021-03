Cuatro meses después, Erdogan vuelve a destituir al jefe del Banco Central

El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, ha destituido al presidente del Banco Central de Turquía, Naci Agbal, solo cuatro meses después de nombrarlo, según se desprende del Boletín Oficial del Estado emitido este sábado. EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT /Archivo

Ankara, 20 mar (EFE).- El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, ha destituido al presidente del Banco Central de Turquía, Naci Agbal, solo cuatro meses después de nombrarlo, según se desprende del Boletín Oficial del Estado emitido este sábado.

El cese se produce pocos días después de que el banco emisor aumentara en dos puntos porcentuales el tipo de interés básico del país eurasiático, que pasó del 17 al 19 %.

Agbal, un exministro de Finanzas cercano al gobernante partido islamista AKP, es el tercer gobernador del Banco Central destituido por Erdogan en menos de dos años.

Como nuevo gobernador ha sido nombrado Sahap Kavcioglu, un exdiputado del AKP y doctor en Finanzas, que ha trabajado en el pasado en bancos privados y estatales del país.

Con estos ceses, Turquía echa por tierra el principio de un banco central autónomo, considerado como clave para gestionar la economía y moneda de un país.

CAÍDA LIBRE DE LA LIRA

Murat Uysal, el gobernador despedido en noviembre pasado, cayó por no actuar contra la caída de la lira turca, que perdió un tercio de su valor en 2020.

El nombramiento Agbal fue bien visto en su momento por los analistas del mercado financiero, con la esperanza de que Turquía volviera a las políticas monetarias tradicionales.

De hecho, el gobernador ahora cesado empezó a aumentar los tipos de interés, como demandaban los mercados, y durante su breve mandato subieron del 10,25 al 19 %, lo que parece no haber gustado al presidente.

Erdogan es un conocido crítico de los tipos de interés y considera, en contra de las ciencias económicas tradicionales, que subir intereses genera inflación, cuando la ortodoxia financiera asume lo contrario.

La inflación se encuentra actualmente en un 15,6 % aunque sindicatos y oposición socialdemócrata la sitúan muy por encima de ese valor.

La economía turca creció el año pasado, a pesar de la pandemia, oficialmente un 1,8 %.

CAMPAÑA CONTRA AGBAL

La decisión de subir los tipos esta semana causó una campaña en contra de Agbal por parte del diario ultranacionalista Yeni Safak, en propiedad de la familia de Berat Albayrak, exministro de Finanzas y yerno de Erdogan.

Albayrak dimitió el año pasado, de forma inesperada y a través de un mensaje en las redes sociales de Internet, dos días después del nombramiento de Agbal.

Con una foto del ahora cesado gobernador del Banco Central en su portada, Yeni Safak titulaba esta semana: "¿En nombre de quién has hecho esta operación?".

El diario de la familia Albayrak, igual que el propio Erdogan, cree que subir tipos de interés frenará el crecimiento del país.