Coronavirus.- Nuevas manifestaciones contra las restricciones COVID en varios países europeos

20/03/2021 Quema de mascarillas durante una protesta contra las restricciones por el coronavirus en Timisoara (Rumanía) POLITICA RUMANÍA CORNEL PUTAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Este sábado se han reproducido las manfiestaciones en diferentes países europeos contra las restricciones impuestas por las autoridades para atajar los contagios de coronavirus.



En Ámsterdam la Policía ha empleado cañones de agua para disolver a un millar de manifestantes concentrados durante un acto en el que se han corado consignas como "Amor, libertad, no a la dictadura" o "el coronavirus no existe".



Mientras, en la frontera franco-belga, cientos de manifestantes se han reunido para protestar contra el endurecimiento de las restricciones para el cruce de la frontera que incluyen un test negativo. Según la Policía había 600 manifestantes en Sarreguemines, mientras que lso convocantes elevan a 1.000 los participantes, según recoge la agencia de noticias DPA.



También ha habido protestas en Belgrado, la capital serbia, donde los manifestantes han llenado la plaza de la República, la gran mayoría sin llevar mascarilla. Desde hace dos semanas durante el fin de semana están cerrados comercios y restaurantes para intentar frenar los contagios, que suman 503,3 por 100.000 habitantes en los siete últimos días.



En Bucarest, la capital de Rumanía, y en la ciudad transilvana de Cluj-Napoca el protagonismo ha sido para organizaciones de extrema derecha con la Alianza por la Unidad de los Rumanos a la cabeza. En las protestas se han mostrado símbolos cristianos para denunciar las restricciones impuestas a las ceremonias religiosas.



Por último, en cinco ciudades de Croacia --Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik y Sibenik-- se han celebrado manifestaciones contra la "tiranía" de la mascarilla, obligatora en comercios y hospitales y también en exterior siempre que no se pueda garantizar los 1,5 metros de distancia de seguridad.