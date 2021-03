Colombia/Venezuela.- Duque llama "asesino" a Maduro por "perseguir, torturar, asesinar y encarcelar" a opositores

20/01/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente colombiano, Iván Duque, ha calificado de "asesino" a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha justificado su afirmación en pruebas que, según él, tienen ya en su poder la ONU y el Tribunal Penal Internacional (TPI).



"Perseguir, torturar, asesinar y encarcelar a ciudadanos merece el calificativo de asesino", ha afirmado Duque en una entrevista en el Canal 1 colombiano. Así, considera que no se trata de una afirmación "temeraria", sino que está justificada.



En la entrevista, Duque ha defendido además la propuesta que pretende gravar las conocidas como megapensiones conforme al proyecto que se discutirá en el Congreso colombiano.



"Los pensionados que reciban más de diez millones de mesada deberán contribuir con el programa de protección a los más vulnerables", ha explicado Duque. "Las pensiones de menos de tres salarios mínimos no deben ser gravadas", ha añadido.



Asimismo, Duque ha opinado que no es conveniente "este momento" eliminar el impuesto del 0,4 por ciento a las transacciones financieras, aunque el en futuro, sí se debería debatir la posibilidad de su retirada gradual.