Carlota Corredera nos da su opinión acerca del documental de Rocío Carrasco

20/03/2021 CARLOTA CORREDERA. MADRID, 20 (CHANCE) Carlota Corredera asegura que se encuentra conmocionada desde que ha escuchado las declaraciones tan desgarradoras sobre Antonio David y es que recordemos que ella fue la primera en enterarse de que se había grabado este documental que va a dar mucho de qué hablar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Carlota Corredera asegura que se encuentra conmocionada desde que ha escuchado las declaraciones tan desgarradoras sobre Antonio David y es que recordemos que ella fue la primera en enterarse de que se había grabado este documental que va a dar mucho de qué hablar.



La presentadora nos ha asegurado que: "Yo estoy bastante conmocionada todavía, me lo contaron el martes antes del programa, es increíble que se haya guardado un secreto así en 'la fábrica de la tele', pero yo muy contenta como trabajadora, presentadora y como espectadora. Es imposible tener una idea de lo que ha pasado sin escuchar la versión de ella. Con lo poco que nos han dejado ver, es obvio que se abre una guerra de nuevo. Al final cuando trasciende que una persona se ha intentado quitarse la vida, de momento sin haberla escuchado, todos tenemos que hacer una reflexión".



En cuanto a cómo se encuentra su compañera y amiga Mila Ximénez, asegura que: "Yo creo que ella es la primera que ha dado un paso adelante y ha dicho que tiene dudas sobre si le compensa o no seguir con el tratamiento, entiendo que con su situación, puede estar arriba y abajo, ella misma lo explicó, espero que vuelva pronto a la tele, pero sobre todo que las pruebas demuestren que está funcionando el tratamiento, pero ella sabe que toda su gente vamos a respetar las decisiones que ella tome porque es su vida y su salud, los demás no podemos tomar decisiones por ella. Ojalá funcione el tratamiento tan durísimo al que se está sometiendo y ojalá sigamos disfrutando muchísimo tiempo de ella".



La presentadora, en el día del Padre, nos confiesa sentirse muy suertuda al tener un marido muy consciente de la igualdad: "Nosotros somos un equipo en todos los sentidos. Hay días que uno puede dar más que el otro, pero tenemos un matrimonio muy corresponsable. Mi pareja sabe que no ayuda, sino que hace lo que le corresponde y la verdad es que mi hija es muy lista y sabe muy bien qué es lo que tiene que pedirnos a cada uno, con su padre se sale antes con la suya, que conmigo".