Bolivia.- Dimite un fiscal implicado en la investigación del "caso golpe de Estado" en Bolivia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, ha presentado este viernes su dimisión por "motivos estrictamente personales y de salud", aunque la detención de varios exdirigentes bolivianos en el conocido como "caso golpe de Estado" ha provocado críticas a su gestión.



"El motivo de la presente nota es para hacerle reconocer que por motivos estrictamente personales y de salud, me veo en la necesidad de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal departamental de La Paz, no sin antes agradecerle por la oportunidad y la confianza otorgada a mi persona durante todo este tiempo que desempeñé funciones en esta prestigiosa institución", explica Cossio en una breve carta dirigida al fiscal general, Juan Lanchipa.



Hasta ahora han sido encarcelados la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus ministros y dos jefes militares por su actuación tras la salida del país del presidente Evo Morales y la toma del poder en noviembre de 2019.



Los medios bolivianos llevaban días especulando con la dimisión de Cossío tras conocerse que entre las órdenes de detención estaba la de Yerko Núñez, el exministro de la Presidencia de Áñez, con quien era relacionado Cossío por diferentes casos que había atendido durante su ejercicio profesional como abogado.



Lanchipa nombró a Cossío el 11 de febrero de 2020 en reemplazo de William Alave y será el propio Lanchipa quien nombre al sustituto de Cossío.



Mientras, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) acordó en la noche del viernes cuatro resoluciones, la primera de ellas la que exige la inmediata liberación de todas las personas encarceladas "indebidamente".



En la reunión participaron diferentes plataformas de activistas, instituciones cívicas, sindicatos y ciudadanos de a pie. "¡Democracia sí, dictadura no!", corearon los cientos de asistentes.