Biello afirma que Canadá puede crecer más tras victoria ante El Salvador

El entrenador de Canadá Mauro Biello dirige ante El Salvador hoy, durante un partido del torneo Clasificatorio Olímpico masculino de la Concacaf celebrado en el estadio Jalisco en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 19 mar (EFE).- El seleccionador de Canadá Mauro Biello, dijo este viernes que tras vencer a El Salvador, su equipo puede crecer más en el Preolímpico de la Concacaf que transcurre en Guadalajara.

“Estoy feliz con el resultado. Hubo cosas que me gustaron de los muchachos, muy orgulloso de la forma en que tuvieron para superar al rival por momentos y ganamos, que es lo más importante. Tenemos que crecer en el torneo, es la primera vez que jugamos y esto se trata de crecer”, dijo en conferencia de prensa.

Con goles de Tajon Buchanan, Canadá derrotó a El Salvador por 2-0 y empezó con buen pie en el torneo que otorgará dos plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El conjunto canadiense se colocó en el segundo lugar de su grupo y mantiene las posibilidades de lograr su pase a los Juegos Olímpicos después de ocho ediciones de no competir en la justa internacional.

El entrenador señaló que el equipo aún tiene que acoplarse para consolidar el buen funcionamiento en la cancha que mostraron en su debut en el octagonal.

“Es algo que queremos lograr, tomar nuestro ritmo, integrarnos, hemos estado juntos apenas hace una semana, pero los jugadores se entienden entre ellos, eso ayuda. Tuvimos buenos momentos en el primer compromiso y sobre eso tenemos que construir”, afirmó.

El técnico adelantó que se enfocarán en encontrar la manera de ser más agresivos, para explotar las oportunidades en el mediocampo y poder superar al rival.

Biello destacó la actuación del portero James Pantemis al que refrendó su confianza por ser un jugador con experiencia, a quien además conoce desde el torneo Promesas de Toulon en 2018.

“James es alguien que yo conozco bien, vimos su calidad excepcional, que ha tenido un buen desempeño y lo que más me gusta es la manera en que ha trabajado últimamente”, señaló.

Canadá se enfrentará el próximo lunes a Haití en la segunda ronda del grupo B.