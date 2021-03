A.Saudí/Irán.- Arabia Saudí denuncia que las armas empleadas en los ataques desde Yemen proceden de Irán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, ha denunciado que los misiles y aviones no tripulados lanzados por la insurgencia yemení contra sus instalaciones petroleras han sido fabricados o bien entregados por Irán, gran aliado de los rebeldes huthis.



"Todos los misiles y drones que entran en Arabia Saudí son fabricados o suministrados por Irán", ha declarado Al Yubeir en una entrevista con Arab News.



"Varios de ellos, como hemos dicho, vinieron del norte; varios vinieron del mar", ha añadido durante la entrevista, publicada poco después de un ataque huthi contra una refinería de la petrolera estatal saudí, Aramco, en Riad.



El ataque fue ejecutado con seis aviones no tripulados y cargados de explosivos, que provocaron un incendio controlado poco después, y sin repercusiones en el suministro de crudo, según las autoridades saudíes.



En su opinión, la decisión de Estados Unidos de eliminar a los huthis de su lista de terrorismo internacional, el mismo día que los separatistas yemeníes atacaron el aeropuerto civil de Abha en Arabia Saudita, no marcará diferencia alguna en el esfuerzo internacional para brindar ayuda al país.



"Roban la ayuda humanitaria y la venden para financiar su máquina de guerra. Inducen a los niños pequeños, de 9, 10, 11 años, a combatir en el campo de batalla, lo que va en contra del derecho Internacional y es una grave violación de los Derechos Humanos", ha lamentado. "Entonces, y desde nuestra perspectiva, el mensaje es muy claro: esa gente pertenecen a una lista terrorista", ha concluido Al Yubeir.



Este mes, Arabia Saudí interceptó un aluvión de drones dirigidos a su infraestructura petrolera. Estos incidentes dispararon los precios del petróleo a más de 70 dólares el barril por primera vez desde enero de 2020.



Los ataques de los huthis contra Arabia Saudí rara vez cobran vidas o causan grandes daños, pero su frecuencia ha aumentado en los últimos meses, creando malestar en el Golfo, una región clave para la producción y el tránsito mundiales de petróleo.



Al Yubeir también ha manifestado que la posición de Arabia Saudí hacia la normalización con Israel sigue sujeta al establecimiento de un estado palestino después de que el ministro de Inteligencia israelí, Eli Cohen, indicara este miércoles que su país podría estar en camino de normalizar los lazos con el reino árabe.