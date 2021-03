Argentina.- Carlos Viver: "No tenemos nada hecho, el partido ante Argentina es clave"

06/12/2019 Balonmano/Selección.- Carlos Viver: "Es un punto que vale oro". El seleccionador español de balonmano, Carlos Viver, ha explicado que no tienen "nada hecho" en el Preolímpico femenino que está disputando en Llíria tras el empate conseguido ante Suecia (28-28) en la jornada inaugural, y recordó que "el partido ante Argentina es clave". DEPORTES RFEBM



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español de balonmano, Carlos Viver, ha explicado que no tienen "nada hecho" en el Preolímpico femenino que está disputando en Llíria tras el empate conseguido ante Suecia (28-28) en la jornada inaugural, y recordó que "el partido ante Argentina es clave".



El duelo contra las albicelestes es este domingo, a las 19.30 horas, y un triunfo garantizaría el billete olímpico para las 'Guerreras', que buscan su tercera cita olímpica consecutiva. El punto ante Suecia les otorga la posibilidad de seguir dependiendo de sí mismas, algo que intentarán hacer valer en la segunda jornada y definitiva.



"Vamos a ir partido a partido, no tenemos nada hecho, el domingo jugaremos ante Argentina y es clave para nosotros", recordó el seleccionador nacional femenino, que también valoró el empate conseguido ante las suecas con un gran final de encuentro.



"Desde el principio tenía la sensación de que el partido sería igualado, hay que valorar el trabajo del equipo; el equipo ha mantenido la cara al partido y conseguimos un punto ante un rival semejante a nosotros, nos conocen bien", analizó.



Por su parte, Carmen Martín -que fue la máxima anotadora del choque con siete dianas- dijo que no tuvieron "un problema de ansiedad, sino que Suecia ha salido a pista muy bien; para muchas este Preolímpico es una novedad", agregó.



"Sabíamos que sería un partido muy difícil, pero hemos luchado como 'Guerreras' que somos y este empate sabe a gloria; estoy feliz y orgullosa del equipo que tenemos, el domingo tenemos que ir con todo", sentenció sobre la cita contra las argentinas.