AMP.- JJ.OO.- Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio no recibirán a público extranjero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, no recibirán a público extranjero como medida para evitar la expansión del coronavirus, han confirmado este sábado los organizadores.



Las cinco partes implicadas -el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador de Tokio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón- han mantenido este sábado una reunión telemática, en la que los organizadores así lo han comunicado.



"Durante la misma, el COI y el IPC han sido informados de la decisión de las partes japonesas de no permitir la entrada a Japón de espectadores extranjeros para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, debido a la prevaleciente pandemia de la COVID-19", señaló el comunicado, confirmando que tanto el COI como el IPC han aceptado "completamente esta decisión".



Los Juegos de Tokio ya tuvieron que ser aplazados el pasado año de su emplazamiento original debido a las graves consecuencias de la pandemia; ahora, la Reunión Japonesa de Coordinación de Medidas contra la COVID-19 en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos explica que toma la decisión teniendo en cuenta "la situación de la COVID-19 en Japón y el extranjero, las normativas migratorias vigentes en ese momento, y las regulaciones vigentes para asistir a eventos deportivos".



En este sentido, las autoridades japonesas han trasladado tanto al COI como al IPC la dificultad para la entrada al país este verano de gente llegada de todas las naciones del mundo. "Actualmente, la situación de la COVID-19 en Japón y en muchos otros países alrededor del mundo es todavía complicada y han emergido nuevas cepas, mientras los viajes internacionales permanecen altamente restringidos a nivel mundial. Por lo tanto, basados en la situación actual de la pandemia, es muy poco probable que la entrada a Japón de personas del extranjero se pueda garantizar este verano", apuntó.



Por ello, tomaron la decisión de anunciar con tiempo la medida, para "ofrecer claridad" a aquellos que cuenten con sus entradas y que vivan en el extranjero y que puedan "ajustar sus planes". "Las partes del lado japonés han llegado a la conclusión de que no podrán entrar a Japón en el momento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esta conclusión contribuirá a asegurar unos Juegos seguros y protegidos para todos los participantes y para el público japonés", señaló, recordando que se reembolsará el dinero de las entradas que ya hayan sido pagadas.



Mientras, los participantes acreditados que viajarán a Japón este verano deberán seguir las indicaciones de los 'Playbooks', las guías de viaje para los deportistas y equipos y cuya última versión será publicada "a finales de abril". "Continuaremos haciendo todo lo posible para celebrar unos Juegos seguros y protegidos, con la esperanza de que los Juegos de Tokio 2020 sean una luz de esperanza para las personas de todo el mundo", concluyó el comunicado.



Por su parte, la presidenta de Tokyo 2020, Hashimoto Seiko, reiteró que los Juegos de Tokio serán "completamente distintos" a cualquier otra edición anterior. "Sin embargo, la esencia de los Juegos permanecerá intacta, con los deportistas dando lo mejor de ellos e inspirando al mundo con sus extraordinarias actuaciones", manifestó.



"En estos momentos, estamos trabajando en planes específicos para compartir, de manera remota, el apoyo de todo el mundo y para unir a las personas de una manera apropiada a nuestros tiempos. Incluso si ya no puede viajar a Japón este verano, esperamos que siga apoyando a los Juegos de Tokyo 2020", concluyó.