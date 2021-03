2-0. Fekir y Juanmi desatascaron al Betis en la segunda parte

El delantero del Real Betis Juanmi celebra su gol, segundo del equipo ante el Levante UD, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 en Primera División que se disputa hoy viernes en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. EFE/Raúl Caro Cadenas.

Antonio Gutiérrez

Sevilla, 19 mar (EFE).- El francés Nabil Fekir, con un gran gol que puso el 1-0 en el minuto 70, y Juanmi Jiménez, poco después de ingresar al campo, desatascaron el juego del Betis en la segunda parte para que retomara la victoria (2-0) y siga asentado en los puestos europeos, a los que no pudo acercarse el Levante, que controló bien la situación hasta que encajó los tantos.

Al descanso de este partido, disputado en estadio Benito Villamarín y que abrió la vigésima octava jornada de LaLiga Santander, se llegó con empate a cero, con equilibrio de fuerzas y sin grandes ocasiones de gol, pero en la segunda, cuando el guión era muy parecido, llegó el tanto del internacional galo, lo que dejó sin reacción al conjunto valenciano.

Pareció que uno de los damnificados de la derrota del pasado domingo en el Sánchez Pizjuán en el derbi ante el Sevilla fue el meta madrileño Joel Robles, pues el entrenador del equipo, el chileno Manuel Pellegrini, hizo retornar a la portería tras varias semanas ausente a su compatriota Claudio Bravo.

El lateral izquierdo Álex Moreno y el extremo derecho mexicano Diego Lainez fueron otros que volvieron a la titularidad para que el equipo tomara otro aire después de esa derrota ante el 'eterno rival' y volver a la magnífica senda por la que camina el conjunto verdiblanco para asegurarse su vuelta a una competición europea.

Pero su adversario en esta jornada llegó a Sevilla reforzado por su victoria también en su derbi ante el Valencia, haciendo cuentas para luchar por los puestos europeos, pese a que su entrenador, Paco López, aclaró que aún no está asegurada la permanencia.

El técnico valenciano mantiene las bajas por lesión de José Campaña, Gonzalo Melero, Sergio Postigo y Nemanja Radoja y a ellas unió de última hora la de Rubén Rochina por un problema de cuádriceps, mientras que el central costarricense Óscar Duarte se quedó de entrada en el banquillo al no estar en plenitud física por la contusión que sufrió en la zona lumbar en el anterior partido.

El Levante, fiel a su estilo, salió dispuesto a discutirle la posesión del balón al Betis e irse con mucho futbolistas hacia el ataque y muy pronto José Luis Morales y Jorge de Frutos le mostraron sus intenciones a Claudio Bravo.

El conjunto local tuvo que apretar en el centro del campo con el argentino Guido Rodríguez y el mexicano Andrés Guardado para contrarrestar el empuje rival y que empezaran moverse por arriba jugadores como Canales, Fekir, Lainez y Borja Iglesias.

En esa pugna avanzó un partido equilibrado, con el Levante bien resguardo para salió rápido a la contra y el Betis con la intención de abrir el juego por la bandas encontrar huecos entre la defensa rival, como en una oportunidad en la que Álex Moreno cruzó demasiado el balón en una incursión por la izquierda.

Esa ocasión, y otra dos más seguidas de los verdiblancos, le dieron más seguridad a los locales y también hizo que entraran algo de dudas en los granotas en el tramo final de una primera parte que, no obstante, acabó sin goles.

La segunda se inició como la primera, con equilibrio, llegadas a las dos áreas y una fuerte pelea en el centro del campo en la busca de encontrar el dominio en juego, pero Pellegrini no lo vio claro e hizo ingresar de una tacada al portugués William Carvalho y Juanmi Jiménez por Guido Rodríguez, que tenía una tarjeta, y Lainez.

Tras esos cambios llegó el tanto bético, pero fue de Fekir, quien hizo una gran jugada en solitario en la que se fue de varios contrarios y batió al meta Aitor Fernández a los setenta minutos, lo que desatascó a su equipo, hasta el punto de que cinco minutos después, en el 75, Juanmi metió el segundo para los locales.

Los goles hicieron que Paco López también moviera su banquillo para el tramo final del encuentro con un triple cambio, al entrar Javier Hidalgo 'Son', el francés Mickael Maisa y el exbético Sergio León, pero ya el partido estaba cuesta arriba y el Levante nunca dio la sensación de poder arreglar la situación.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez (William Carvalho, m.66) , Guardado; Diego Lainez (Juanmi, m.66), Fekir, Canales; y Borja Iglesias (Joaquín, m.90).

0 - Levante: Aitor Fernández; Miramón (Duarte, m.83), Róber Pier, Vezo, Clerc; De Frutos, Morales (Son, m.77), Vukcevic (Maisa, m.77), Bardhi; Dani Gómez (Sergio León, m.77) y Roger.

Goles: 1-0, M.70: Fekir. 2-0, M.75: Juanmi.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Guido Rodríguez (m.57) y William Carvalho (m.84).

Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín. Sin público. Los jugadores del Betis llevaron brazaletes negros por el reciente fallecimiento del padre del extremo del conjunto verdiblanco Cristian Tello. El entrenador del Levante, Paco López, se convirtió en este encuentro en el que mayor número de partidos (129) ha dirigido al equipo valenciano en su historia. EFE

