Zidane dice Liverpool será muy exigente, pero no una distracción para el Madrid que busca otra liga

MADRID, 19 mar (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo el viernes que Liverpool será un rival físicamente exigente después del sorteo que determinó el choque entre ambos en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero destacó que su equipo no perderá de vista la lucha por ganar la liga española.

El sorteo de la Champions, que emparejó al 13 veces campeón de Europa con el ganador de la Premier League de la temporada pasada, determinó que los equipos vuelvan a enfrentarse tras la final del torneo continental en 2018, en la que el equipo de Zidane se impuso 3-1.

Pero la atención del DT, cuyo equipo está tercero en la liga, a seis puntos del líder Atlético de Madrid, por ahora se centra en los asuntos domésticos, empezando por la visita del sábado al Celta de Vigo.

"Sabemos las dificultades a este nivel. Será muy exigente, sobre todo en lo físico. Pero queda para eso. No me gusta decir si es un buen o mal sorteo, nunca", dijo Zidane en rueda de prensa. "Todo va estar complicado. No miramos cómo será una semana u otra. Estamos vivos y queremos seguir trabajando fuerte".

Los encuentros con el Liverpool se intercalan con el derbi ante Barcelona, que podría ser decisivo en la carrera por el título.

Eden Hazard estará ausente el sábado por su lesión muscular, y Zidane dijo que el club está trabajando en un plan específico para el belga.

"Queremos que se recupere bien, eso es lo más importante. No se va a operar, el plan es distinto. Estamos en ello. Queremos que vuelta totalmente recuperado".

