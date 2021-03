Xabi Alonso, Iker Casillas y el Rey Felipe VI, los papás mejor vestidos de 2021 según los españoles

19/03/2021 Xabi Alonso, Iker Casillas y el Rey Felipe VI, los papás más elegantes de nuestro país EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Ser padre es mucho más que tener un hijo. Ser padre te cambia la vida. Aunque también es cierto que hay cosas que nunca cambian, y el vestir bien, es una de ellas. Entre los papás famosos de nuestro país hay algunos con una esencia personal tan cool que tanto antes como después de estrenarse en el mundo de la paternidad siguen marcando tendencia allá donde van. ¿Quieres saber quiénes son?



Con razón del 19 de marzo, Día del Padre, Showroomprive.es, el club de ventas privadas online, ha vuelto a encuestar a la sociedad española con el objetivo de llevar a cabo un nuevo listado de los mayores referentes de la moda masculina, en cuanto a papás celebrities.



Desde el Rey de España a figuras del mundo del deporte, el cine y el toreo; todos ellos tienen presencia en el ranking de este año. He aquí los resultados del estudio:



1. Xabi Alonso. Torbellino de pura clase. Tener buen ojo para la moda es todo un arte que el exfutbolista y entrenador guipuzcoano, posee a gran escala. No hay duda de que tiene enamorados a los españoles con su estilazo: por tercer año consecutivo, vuelve a ser intocable como el número uno dentro de la categoría de los papás mejor vestidos de nuestro país, con un porcentaje del 20,98% (cifra aún mayor que el año previo). Y es que la elegancia personificada lleva su nombre.



2. Iker Casillas. Escala posiciones con respecto a 2020, acomodándose con un 18,11% de votos por encima del Rey Felipe. Podría decirse que todos sus outfits representan a la perfección el mood "athleisure", tendencia que ha llegado para quedarse en las calles este 2021. Quizás ahí, en su porte a la hora de lucir looks casual y deportivos en cualquier emplazamiento y ocasión, radique el secreto de su éxito (y de su subida en el ranking).



3. Felipe VI, el Rey de España. Es el tercero en el trono de las figuras paternas de nuestro país con más distinción y donaire, con un 16,12% de votaciones. La brillantez estilística está siempre presente en la indumentaria del monarca. Independientemente de si la cualidad y/o don de la elegancia le venga (o no) de fábrica por su herencia real, lo cierto es que sabe cómo acertar de manera impecable en la elección de todos y cada uno de sus estilismos.



4. Cayetano Rivera. El torero mejora también su ubicación, trepando un escalón en relación a 2020. ¿Los must-have de su aclamado armario? Finos jerséis con cuello de pico, camisas de tonos claros (blancos y azules), chalecos, y vaqueros acompañados de mocasines o sneakers.



5. Hugo Silva. El actor irrumpe por primera vez en la clasificación de este año, y en un muy buen quinto puesto. Cierto es que vuelve al punto de mira con el esperado regreso de "Los Hombres de Paco", y lo hace con un sobresaliente en estilo. Hugo es el prototipo ideal del estilo del hombre actual: un vestuario cosmopolita, sencillo y desenfadado, forma parte de su ADN.



Finalizan el ranking de este año: el futbolista Gerad Piqué (7,75%), junto con otros tres rostros nuevos que debutan también por primera vez: Albert Rivera (5,97%), Sergio Ramos (5,12%) y Enrique Ponce (2,30%). Este último destaca por la clara renovación de su clásica vestimenta de tipo "señorito andaluz", modernizándose así conforme a los nuevos tiempos.



Los 5 regalos del día del padre más vendidos



Es momento de poner en valor el amor hacia el padre a través de un regalo. Ante el típico escenario de no saber qué regalar, los españoles encuestados sí lo tienen claro. A diferencia del pasado año en el que lo prioritario fue la tecnología, este 2021 lo más buscado va más en línea con lo práctico y lo necesario: los artículos de moda, los accesorios y los complementos (26,68%). Los productos tecnológicos sí aparecen en segundo lugar (24,81%), seguidos muy de cerca por los libros (21,60%). Una idea tan recurrente (e infalible) como son los perfumes, vuelve a ocupar el cuarto puesto con un 19,41%. Por último, este 2021 hallamos como novedad los regalos handmade (7,50%), un presente lleno de sentimiento que sin duda emocionará a más de un papá.