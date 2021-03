Von der Leyen insta a países de la UE a combatir el racismo por vía penal

EFE/EPA/JOHN THYS/Archivo

Bruselas, 19 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, instó este viernes a que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) presenten sus planes de acción contra el racismo a nivel nacional antes de que acabe el año 2022 y pidió que la xenofobia se combata por vía penal "cuando sea necesario".

"Tenemos que mandar un mensaje fuerte contra el racismo en toda la UE incluyendo, cuando sea necesario, por la vía del derecho penal", incidió Von der Leyen en su mensaje introductorio de la primera cumbre europea antirracismo, que se celebró de manera telemática.

La alemana señaló que "nadie es inmune" y "todo el mundo debe responsabilizarse" ante el racismo en Europa, y advirtió de que la Comisión se ha visto obligada a abrir expediente a varios países, entre ellos Finlandia, Suecia o Bélgica, por no incorporar a sus legislaciones nacionales la norma comunitaria contra la xenofobia, que recoge precisamente la persecución penal.

"En la Unión Europea, usar la raza o el color de la piel como insulto no es libertad de expresión, es una ofensa criminal. Es ley europea que los países deben incorporar en su legislación nacional", recordó.

Esta discriminación, abundó Von der Leyen, "no siempre llega a los titulares pero está ahí" y "hace de la vida de mucha gente una batalla constante".

"También está en nuestros lugares de trabajo e instituciones. Y a veces con nosotros en nuestra forma de pensar aunque no nos demos cuenta", añadió, al tiempo que señaló que el movimiento 'Black Lives Matter' fue una llamada de atención para que también Europa se mirase al espejo y reflexione sobre su racismo.