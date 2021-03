Una periodista solicita refugio en Costa Rica tras el impedimento de regresar a Cuba

La periodista cubana Karla Pérez llega al aeropuerto Juna Santamaría en San José, Costa Rica. Pérez regresó a Costa Rica desde Panamá, adonde llegó este jueves en tránsito hacia La Habana y donde fue informada de la prohibición de entrar a su país. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 19 mar (EFE).- La periodista cubana Karla Pérez González solicitó el jueves refugio en Costa Rica después de que no pudiera regresar a su país por un impedimento del Gobierno que ella califica como "una arbitrariedad" y un "destierro".

"Hice la petición formal de refugio. Las autoridades de Costa Rica se comportaron de manera inmejorable, entendían que era un tema humanitario. Mañana tengo una cita para una primera entrevista en Migración", declaró Pérez González a su salida del aeropuerto Juan Santamaría, situado en las afueras de San José.

La joven llegó a Costa Rica en 2017 para estudiar periodismo y al terminar su carrera a finales de 2020 decidió regresar a Cuba para estar con su familia, lo que pensaba concretar este jueves.

La periodista tomó un vuelo de San José a Panamá sin problemas, pero al intentar abordar el avión que la llevaría de Panamá a La Habana no le fue permitido embarcar por órdenes de un funcionario de Migración de Cuba que no se identificó.

"Cumplía todos los requisitos legales que pedía mi país y cuando camino a embarcar el vuelo hacia La Habana me requieren y un funcionario de la aerolínea Copa me comunica que no puedo viajar, no por temas de la aerolínea o requisitos legales, sino que Migración de Cuba ordena que tengo prohibida la entrada a mi país", declaró Pérez.

Tras quedar varias horas varada en Panamá sin visado de ingreso a ese país, regresó a Costa Rica donde solicitó el refugio.

Pérez González aseguró que sus padres y hermana están, al igual que ella, "destrozados", pero se mostró esperanzada en que los volverá a ver pronto aunque no sea en Cuba.

"No soy la primera, somos a decenas o cientos a quienes les niegan la entrad a Cuba y esto es una medida para siempre, soy cubana y no puedo ingresar a mi país. Es una decisión política puramente. Hace 4 años fui expulsada de la educación superior cubana y por eso me vine a estudiar aquí (a Costa Rica)", explicó.

Según ella, la expulsión de la universidad se debió a su participación en el blog "Somos+", considerado crítico por el gobierno cubano.

La joven dijo que jamás pensó que le tocaría vivir "una arbitrariedad de estas" y aseguró que para ella se trata de un "destierro".

"Se superan es sus violaciones a los derechos humanos. Esto es un ensañamiento contra mí", lamentó y recordó que hizo todos los trámites respectivos en la embajada cubana en Costa Rica para regresar a su país y que allí no le pusieron ningún obstáculo.

"Eso hace todo más violento porque al último momento (le negaron la entrada). Es una tortura total", expresó.

CONDENA DE LA SIP

La periodista dice que quiere ejercer el periodismo "con más fuerza" y que sueña con volver algún día a su país, aunque lo considera una posibilidad muy lejana.

"Por supuesto que quiero volver a Cuba pero siendo realista no creo que esa oportunidad esté. Mientras siga la dictadura eso no es una oportunidad para mí. Mi sueño primordial en este momento es reunirme con mi familia, no importa donde", manifestó.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este jueves un comunicado de condena al gobierno cubano por impedir la entrada de Karla Pérez González, lo que consideró "una nueva violación de los derechos humanos" por el régimen de La Habana.