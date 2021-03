Un precandidato opositor denuncia fraude en comicios primarios en Honduras

El aspirante a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal Luis Zelaya en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- El precandidato presidencial hondureño Luis Zelaya denunció este viernes un presunto fraude e irregularidades en las elecciones primarias del domingo que mantienen, según resultados oficiales, como virtuales ganadores a Nasry Asfura, Xiomara Castro y Yani Rosenthal, de cara a los comicios generales de noviembre.

"No vamos aceptar un voto que jamás llegó a la urna. Esas urnas infladas de 900.000 votos, cuando la carga electoral eran 400, eso no lo vamos a aceptar", dijo Zelaya, en una rueda de prensa, acompañado por líderes del centenario Partido Liberal.

Eso, añadió, no lo aceptará "no por su candidatura, sino por la democracia de nuestro país, es por Honduras", que el 14 de marzo celebró elecciones primarias con la participación de los partidos Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición), y Liberal.

"Nuestra lucha ya no es política partidaria, es de país", subrayó Zelaya, quien le ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) "transparencia e inmediatez" en la revisión de las actas electorales.

Según el último informe del CNE, Rosenthal, exministro y exparlamentario que estuvo preso tres años en EE.UU. condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico, se mantiene a la cabeza del Partido Liberal, con 98.053 votos, seguido de Zelaya con 52.711 y Ángel Darío Banegas con 31.901, de 1.924 actas procesadas.

Luis Zelaya dijo que los resultados divulgados por el CNE no son reales y mostró "un corte equitativo (de las actas), sin ocultar nada".

A su juicio, existen "actas adulteradas, por lo que nosotros ganamos por un 2 % (de diferencia)".

"Vamos a mostrar las actas que están escrutándose, si el CNE lo quiere ocultar, nosotros lo vamos hacer transparente. Vamos a demostrar también las actas adulteradas no solo a nivel presidencial, sino a nivel de diputados y alcaldías", subrayó.

El precandidato opositor enfatizó que "si se roban las (elecciones) primarias, se roban las generales (de noviembre) y les roban el futuro a miles de hondureños".

DIPUTADO OPOSITOR RENUNCIA A COORDINACIÓN POR IRREGULARIDADES

El diputado Luis Cruz, quien aspira de nuevo a un escaño por el Partido Libre, anunció hoy su retiro de la coordinación de ese instituto político en el departamento de Cortés, en el Caribe del país, tras denunciar irregularidades en las actas electorales.

“No es posible que, en este partido, que es del pueblo, se den estas cosas, pero ni en el Partido Nacional y Liberal se habían visto estas cosas que suceden en Libre", indicó Cruz en declaraciones a periodistas.

Manifestó su deseo de no seguir en el Parlamento hondureño "con compañeros infladores, jamás en mi vida he tomado un acta para hacer algo ilícito, hay un tráfico de credenciales también que no se puede dejar pasar en un partido que busca el cambio para el país”.

El parlamentario presentó su renuncia como coordinador de un movimiento interno de Libre ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), argumentando que hubo "excesivo fraude" en las papeletas para diputados en Cortés.

A nivel presidencial, Xiomara Castro, ex primera dama y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, se impone en Libre con 87.594 votos, seguida de Nelson Ávila, con 15.156; Carlos Eduardo Reina, con 6.160, y Wilfredo Méndez, con 5.148.

OFICIALISTAS PIDEN TRANSPARENCIA

Un grupo de aspirantes a diputados y simpatizantes del movimiento Unidad y Esperanza, del Partido Nacional, protestaron hoy frente a la oficina del CNE, en Tegucigalpa, para exigir un conteo de votos y transparencia en el proceso.

Los manifestantes, que portaban pancartas con los mensajes: "Pueblo únete" y "No más fraude", denunciaron también inconsistencias en las actas electorales y pidieron al ente electoral respuestas ante la impugnación de los precandidatos.

"Hicimos un trabajo exhaustivo, a conciencia. El pueblo llegó a apoyarnos. Vemos más de 37 actas irregulares que están a la vista", dijo a periodistas Gisell Rivera, una precandidata a diputada.

Según el recuento del CNE, Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa, ha obtenido 221.479 votos, mientras que Mauricio Olivia, presidente del Parlamento, suma 88.873 entre 7.960 actas procesadas.