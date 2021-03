UE.- Las regiones piden a la UE más ayudas del nuevo pacto migratorio para la acogida e integración

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



El pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea ha pedido este viernes a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que el nuevo pacto para la migración y el asilo que negocian los Veintisiete y el Parlamento europeo mejore los apoyos previstos para que las regiones en primera línea de entrada cuenten con más medios y solidaridad a la hora de gestionar la acogida y la integración de los migrantes que llegan.



"Nadie se integra en un Estado, uno se integra en una comunidad, en donde va a la escuela, trabaja, hace deportes y amigos", ha concedido Johansson en un debate con el pleno del Comité de las Regiones, para destacar que comparte la idea de que son los actores locales y regionales los que enfrentan en primera línea las dificultades por la llegada irregular de migrantes y por la acogida de quienes reciben el estatus de asiliado.



La política sueca ha reconocido la labor de las autoridades locales que ya han puesto en marcha muchas "prácticas innovadoras y exitosas" para facilitar la integración de los recién llegados, por ejemplo con traductores en las guarderías y escuelas para comunicarse con los padres de los menores migrantes en una localidad alemana.



En este sentido, también ha apuntado la necesidad de dar mayor visibilidad a las "historias de éxito" de integración para hacer entender que las personas migrantes "no son una amenaza y no son 'ellos', son parte de nosotros".



Johansson ha recalcado en este punto que la Unión Europea "necesita" la llegada de migrantes a su territorio, no solo de alta calificación sino también de marcos medios y bajos, por las necesidades de demografía del continente.



Por su parte, el presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha pedido especial atención para las regiones que sufren una mayor presión porque están "en primera línea" de entrada a la Unión Europea y medidas para identificar sus necesidades.



Además, el político griego ha advertido de que esta situación no debe hacer pensar que el flujo migratorio es un asunto exclusivo de ciertas regiones, porque su gestión es un asunto europeo que requiere también una respuesta común.



Las recomendaciones del Comité de las Regiones plantean otras cuestiones que a su juicio deben ser modificadas en la propuesta de reforma de la política migratoria, lo que incluye reducir los tiempos que un migrante llegado de manera irregular puede permanecer retenido en la frontera mientras se tramita su petición de asilo.



Con este debate, la comisaria Johansson y el Comité de las Regiones han querido escenificar el lanzamiento de una nueva alianza entre ambas instituciones para la integración y la inclusión de los migrantes recién llegados a la Unión Europea.



"Muchas ciudades y regiones aún afrontan retos, problemas para acceder a fondos, información y conocimiento. Son retos que hacen más difícil la integración y quiero cambiar eso", ha remachado Johansson, quien ha anunciado el inicio de un diálogo reforzado sobre esta materia.