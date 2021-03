Tsitsipas vence al canadiense Auger-Aliassime y pasa a semifinal en Acapulco

El griego Stefanos Tsitasipa en acción hoy, jueves contra Felix Auger-Aliassime de Canadá, durante el cuarto día de actividades del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Acapulco (México), 18 (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, primer favorito, venció este jueves por 7-5, 4-6, 6-3 al canadiense Félix Auger-Aliassime y se clasificó a la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis, torneo ATP-500 con sede en el balneario de Acapulco.

Auger-Aliassime, decimoctavo de la clasificación de la ATP, retó al primer cabeza de serie del torneo y le quebró el servicio en el mismo primer juego. Tsitsipas rompió en el sexto juego, a partir de lo cual los dos mostraron un alto nivel con buenos tiros ganadores.

En el duodécimo juego, Tsitsipas salió a buscar el quiebre con 'passing shots' y buenas devoluciones; con eso se puso delante 0-40 y se encaminó al triunfo por 7-5 en un set en el que ambos cometieron ocho errores no forzados, pero el griego hizo más tiros ganadores, 12 por 9 de su oponente.

El canadiense de 20 años no se achicó; otra vez le quebró el servicio al griego, esta vez en el tercer juego, en el que marcó diferencia con un par de voleas a su favor; Tsitsipas buscó reaccionar, mas se encontró a un rival con buena defensa que hizo cambios de ritmo en su juego y se llevó el parcial por 6-4.

Los dos jugadores se guardaron lo mejor para el tercer set, decidido por medio minuto de desconcentración de Auger-Aliassime.

Dominantes con su servicios, precisos al tratar de improvisar y con buenas devoluciones, los dos rivales se neutralizaron.

En el séptimo juego Tsitsipas levantó un 0-30 y celebró como si hubiera ganado Wimbledom; animado buscó quebrar y el regalo le llegó sin él participar. El canadiense se desconcentró, cometió dos doble faltas consecutivas y por ahí se le fue el duelo.

El griego reconoció que fue un duelo duro, pero fue persistente ante un rival de muy buen tenis que pasa por un buen momento", dijo Tsitsipas, quien se metió al público en la bolsa al ensayar frases en español como "No te rajes", "Sí se puede" y "Viva México".

En semifinales, este viernes Tsitsipas, quinto del ránking ATP, se enfrentará al ganador entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Lorenzo Musetti.

En la otra semifinal, el alemán Alexander Zvereve, quien venció por 'default' al noruego Casper Ruud, lesionado, jugará con su compatriota Dominik Koepfer, ganador por 7-5, 6-4 del británico Cameron Norrie.