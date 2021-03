Sonia Ferrer, sorprendida por la inesperada ruptura de Cecilia Gómez y Marco Vricella

17/09/2019 Sonia Ferrer, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Ocho meses después de iniciar una apasionada relación en la que, 'víctimas' de un auténtico flechazo y locos de amor Cecilia Gómez y Marco Vricella se fueron a vivir juntos y anunciaron boda para el próximo mes de junio, la pareja ha roto de manera fulminante y, tan pronto como nació ese amor, ha terminado por sorpresa y sin que, por el momento, se hayan desvelado los motivos.



Sonia Ferrer, exmujer de Vricella y madre de la única hija del cirujano - Laura, de diez años - la presentadora se pronuncia por primera vez sobre esta inesperada ruptura y se muestra igual de sorprendida que todos nosotros.



- CHANCE: ¿Qué tal cómo estás?



- SONIA: Bien, con frío que hace aire hoy.



- CH: Nos hemos despertado con la noticia de que Marco ha roto su compromiso matrimonial con Cecilia.



- SONIA: Eso parece, yo no sabía nada, me enteré ayer, lo publicó Hola, me lo dijeron, pero no sé nada más la verdad, no os puedo contar mucho. No sé nada.



- CH: Ha sorprendido, parecía que todo iba en marcha, que ya estaban los planes de boda cerrados para el mes de junio.



- SONIA: Yo sé lo mismo que sabéis vosotros, la verdad, no sé mucho más.



- CH: No solo se cancela la boda, también han roto el compromiso.



- SONIA: No lo sé, sinceramente. Mi niña está ahora mismo con él, hoy la recojo y ya viene conmigo, no he tenido manera de saber nada, me he enterado igual que vosotros, Pero bueno les deseo que sean felices y que estén bien.



- CH: El tema de la nulidad cómo quedó.



- SONIA: Lo que no sé es si la pidió, yo no he pedido nada. Yo dije que yo no tenía ningún problema en darle la nulidad, pero no quería volcar la culpa de alguna forma sobre mí, que no me responsabilizase a mí, pero ya dije que yo no tenía ningún problema. Si no es ahora y es dentro de un tiempo no hay problema, sinceramente ninguno.



- CH: La relación vuestra me imagino que igual, nula pero cordial por la niña.



- SONIA: Sí, no tenemos buena relación, no la hemos tenido nunca, pero tenemos una niña, tenemos a Laura que solo tiene 10 años y todavía necesita que estemos unidos en algunas cuestiones.



- CH: Me imagino que de vez en cuando coincidís con ella.



- SONIA: Bueno, claro, tenemos una niña, es pequeña y ella es la absoluta prioridad.



- CH: ¿Qué tal estas?



- SONIA: Muy bien, revisándome el dedo que me metí un corte.



- CH: Y sentimentalmente.



- SONIA: Yo estoy feliz, yo estoy feliz, de verdad, a pesar de todo... vamos a intentar ser todos un poquito felices y con ganas de ver a la familia cuando nos dejen movernos de comunidad autónoma. A ver si todo este caos pasa pronto.