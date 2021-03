SoftBank busca recuperar US$1.200M tras escándalo de Greensill

(Bloomberg) -- Greensill Capital debe más de US$1.300 millones a acreedores, y la mayor parte de esos reclamos provienen hasta ahora del mayor accionista de la fintech SoftBank Group Corp.A SoftBank, que ya había invertido US$1.500 millones a cambio de una participación en la compañía que ahora vale prácticamente nada, se le deben US$1.150 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto. No está claro si prestó ese dinero a Greensill además de la inversión de capital, o si esta última se estructura de una manera que le permita intentar recuperar dinero en las conversaciones con los acreedores.En total, las contrapartes de Greensill presentaron reclamaciones por más de US$1.350 millones, dijo el administrador Grant Thornton en un comunicado el viernes después de que concluyera una llamada entre acreedores. El recuento final puede ser significativamente mayor a medida que llegan más reclamos, y porque algunas de las cantidades presentadas fueron marcadores de posición mientras se determina el daño real.Las cifras muestran que Greensill debe dinero a unos 34 acreedores, incluida su propia unidad bancaria alemana y un fideicomiso familiar a nombre del hermano del fundador Lex Greensill, del cual había tomado prestado a fines del año pasado mientras luchaba por recaudar dinero antes de una posible OPI. SoftBank había inyectado capital en la firma en 2019 y puesto cientos de millones de dólares en fondos que Greensill administraba con Credit Suisse Group AG. Su colapso deja al Vision Fund de Masayoshi Son con otra pérdida perjudicial.

SoftBank no respondió a solicitudes de comentarios.

Greensill presentó una solicitud de insolvencia en el Reino Unido la semana pasada, después de que Credit Suisse congelara el grupo de fondos de US$10.000 millones que Greensill administraba. El banco suizo, en sí mismo acreedor, tomó la decisión después de que una unidad de la aseguradora Tokio Marine Holdings Inc. se negara a proporcionar una nueva cobertura para algunas de las financiaciones a corto plazo que Greensill empaquetó en valores y luego vendió a los fondos. Tokio Marine y su filial australiana ahora también se encuentran entre los acreedores.

Incluso antes de los dramáticos eventos de las últimas semanas, SoftBank había reducido significativamente su participación, informó Bloomberg. Justo un año antes, una inyección de capital por parte del inversionista japonés había valorado a Greensill Capital en US$3.500 millones. En octubre del año pasado, Greensill proyectó que pronto vendería una pequeña participación de la compañía por cientos de millones de dólares, lo que implicaba una valoración de aproximadamente US$7.000 millones.

Ahora, las repercusiones están afectando a bancos e inversionistas a través del mundo. Esta semana, Credit Suisse dijo que suspendería los pagos de bonificaciones para algunos altos ejecutivos y sopesaría la capacidad de recuperación mientras trata de contener las consecuencias de su participación en Greensill. El banco suizo dijo que prevé impagos en algunas de las notas en los fondos y que hasta ahora solo ha recuperado alrededor de US$50 millones de un crédito de US$140 millones a la firma. También presentó un reclamo de acreedor.

