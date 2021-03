Sector salud de Nicaragua pide al Gobierno ser vacunados contra la covid-19

Una ambulancia entra a un hospital de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 18 mar (EFE).- La Asociación Médica Nicaragüense, conformada por más de 30 organizaciones gremiales, solicitó públicamente este jueves al Gobierno del presidente Daniel Ortega que vacune "inmediatamente" contra la covid-19 al sector salud, cuando se cumple un año desde que el Ministerio de Salud reportara el primer caso en Nicaragua.

"Demandamos al Ministerio de Salud de la República de Nicaragua vacunar inmediatamente a todos los trabajadores del sector salud, público y privado", instó la Asociación Médica, en un comunicado que tituló "Vacunación urgente".

Desde inicios de marzo, cuando inició la inmunización en Nicaragua, el Gobierno anunció que cuenta con un lote de la vacuna Sputnik V, cuya cantidad no ha precisado, más 200.000 dosis de la Covishield producidas por AstraZeneca y donadas por la India, y otras 135.000 dosis de AstraZeneca otorgadas por el mecanismo Covax, que garantiza medicamentos a países pobres.

A pesar de la disponibilidad, el Gobierno ha insistido en que los grupos prioritarios son los pacientes con problemas renales, los que tienen padecimientos del corazón, y los que sufren cáncer, aunque ninguno de los grupos ha recibido las dosis de forma regular.

"A un año (del primer caso) estamos viendo esta encrucijada: sabemos que la vacuna ya vino a Nicaragua, pero en la práctica no hemos visto el desarrollo y la implementación del programa de vacunación", indicó, por su lado, la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

"El Gobierno está haciendo proselitismo con las vacunas, llega un día a un centro con sus medios (de comunicación), la aplica a un anciano, y luego desaparece", agregó.

CUENTAN 116 SANITARIOS MUERTOS

La demanda de los doctores lleva una semana del más reciente fallecimiento de un miembro del sector salud con síntomas de la pandemia, que en total suman 116, según el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, avalado por el gremio médico, aunque el Gobierno todavía no reporta la muerte de ningún sanitario.

Según el Observatorio, unos 884 sanitarios han mostrado síntomas que los hacen sospechosos de portar el covonavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, los cuales no son reconocidos por el Gobierno.

La Asociación pidió vacunas para "médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos quirúrgicos, técnicos de rayos x, fisioterapeutas, laboratoristas, otro personal de salud, camilleros, conductores, afanadores, conserjes personal de seguridad y administrativos".

"Se necesita que todas estas vacunas, que son donadas, lleguen, que no sean utilizadas para fines políticos, porque la población lo necesita. El Gobierno una vez más está en deuda con el pueblo de Nicaragua, con los que arriesgan la vida, y esto es intolerable para un pueblo que se considera cristiano y socialista", sostuvo la UMN.

El Observatorio ha registrado hasta ahora 3.002 fallecidos por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 13.237 casos sospechosos.

Por su parte el Gobierno ha informado de 176 muertes y 6.602 casos confirmados.

Un estudio de exceso de mortalidad elaborado por el Comité Científico Multidisciplinario en agosto pasado, último mes en que el Ministerio de Salud publicó su boletín epidemiológico, indica que en cinco meses la pandemia de la covid-19 dejó entre 7.600 y 8.500 fallecidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha reiterado su preocupación por cómo se maneja la pandemia en Nicaragua, donde el Gobierno no aplica restricciones para evitar su propagación, promueve aglomeraciones, aplica mínimas medidas de prevención social, y brinda el mínimo de información.