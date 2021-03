Rusia/EEUU.- Rusia aboga por evitar una guerra fría con EEUU pero dice estar preparada para "todos los escenarios"

Putin insiste en mantener una conversación con Biden el lunes si no es posible este viernes



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades rusas han abogado este viernes por evitar una guerra fría con Estados Unidos, si bien han alertado de que el país está preparado para "todos los escenarios" posibles.



En una rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha rechazado abordar las declaraciones de algunos expertos sobre el inicio de una nueva guerra fría con Washington, especialmente a raíz de los comentarios vertidos recientemente por el presidente estadounidense, Joe Biden, que ha acusado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de ser un "asesino".



Así, Peskov ha indicado que "los observadores y expertos se ganan la vida, precisamente, con ese tipo de pronósticos". No obstante, ha asegurado que por la parte rusa "siempre se confía en lo mejor", aunque estando "preparados para lo peor en todo momento".



El portavoz del Gobierno ruso ha señalado que el presidente ha manifestado "claramente" su deseo de seguir adelante con las relaciones bilaterales entre ambos países "a pesar de todo", porque ello está "en el interés del mundo entero".



"Ahora bien, no podemos dejar de lado las palabras de Biden", ha dicho, un día después de que el Ministerio de Exteriores ruso llamara a consultas a su embajador en Estados Unidos, Anatoli Antonov, para abordar el futuro de las relaciones entre los dos países tras las declaraciones de Biden. Está previsto que el embajador viaje a Moscú, la capital rusa, este sábado.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no ha tardado en reaccionar a las palabras de Biden sobre Putin y ha calificado las declaraciones de "inaceptables" e "inapropiadas". El diario 'Daily Sabah' ha informado así de que el mandatario ha defendido a Putin, al que ha alabado por "hacer lo necesario para dar una respuesta inteligente y elegante".



CONVERSACIÓN CON BIDEN



En una entrevista concedida el miércoles a la cadena de televisión ABC, Biden expresó que cree que Putin "no tiene alma" y aseguró que "pagará un precio" por interferir en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Sus palabras llegaban después de que la Inteligencia del país norteamericano difundiera un informe en el que acusa a Rusia, Irán, Cuba y Venezuela de tratar de influir en los comicios.



Putin, por su parte, respondió a las palabras de Biden y le instó a "mirarse en el espejo", si bien le deseó "buena salud". Asimismo, recordó que estaba dispuesto a mantener una conversación con Biden el lunes, "de no poder ser este viernes".



Peskov ha insistido así en que Moscú está dispuesto a dialogar con el Gobierno estadounidense en cualquier momento "que le venga bien a Biden", según informaciones de la agencia de noticias TASS.



La Casa Blanca, no obstante, no ha aceptado aún la oferta, aunque la jefa de prensa, Jen Pskai, ha indicado que Biden viajará este viernes a Georgia, por lo que será poco probable que pueda mantener una conversación con Putin.



"Siguiendo la iniciativa del presidente Putin, la parte rusa está mostrándose dispuesta y lo ha manifestado a través de los canales diplomáticos correspondientes. Esperaremos una respuesta", ha dicho Peskov, que ha afirmado que la llamada tendrá que realizarse como pronto el lunes dado que Putin tiene previsto salir de Moscú este fin de semana para viajar a la taiga siberiana.



Tal y como ha indicado la agencia de noticias Sputnik, está previsto que Putin acuda con el ministro de defensa, Sergei Shoigu, en un viaje que espera que le sirva para "descansar un poco". El presidente ruso suele acudir a la taiga cuando tiene días libres, un gesto que, según Peskov, muestra su "amor a Rusia y su geografía".