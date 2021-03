Royal Caribbean retomará en junio viajes al Caribe desde Bahamas

(Bloomberg) -- Royal Caribbean Cruises Ltd. planea reanudar sus viajes por el Caribe en junio, partiendo desde las Bahamas, pero los viajes desde puertos estadounidenses tendrán que esperar.

La línea homónima de la compañía, Royal Caribbean, está programando cruceros de siete noches en el barco Adventure of the Seas, con salida desde Nassau y visitas a su isla privada CocoCay, así como a Gran Bahama y Cozumel, en México. La compañía exigirá que todos los pasajeros adultos estén vacunados. Los menores de 18 años deberán tener una prueba negativa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no han dado a las compañías de cruceros la autorización para navegar en aguas nacionales. Los viajes cortos que involucran las islas privadas de las compañías pueden proporcionar un entorno relativamente controlado para reanudar los viajes.

“Las vacunas son claramente un punto de inflexión para todos nosotros y, ahora, con el rápido aumento del número de vacunas y su impacto, creemos que comenzar con cruceros para pasajeros adultos y tripulantes vacunados es la opción correcta”, dijo el viernes Michael Bayley, director ejecutivo de la emblemática división.

La industria de los cruceros ha comenzado a volver lentamente a los mares, pero la pandemia ha retrasado en reiteradas ocasiones un regreso más amplio. El crucero Quantum of the Seas, de Royal Caribbean, reanudó sus viajes el año pasado en Singapur, y la compañía anunció previamente viajes que partirán en mayo desde Israel para pasajeros completamente vacunados mayores de 16 años. El barco Celebrity Cruises de la compañía indicó el viernes que comenzará a navegar desde St. Maarten en Junio.

La industria ha estado básicamente suspendida desde que una serie de brotes y muertes por covid-19 en cruceros llevara a paralizar sus actividades a mediados de marzo de 2020.

