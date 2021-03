Quim Gutiérrez: "Me pone nervioso aparecer en público cuando soy yo mismo"

18/03/2021 Quim Gutierrez attends the Vanity Fair 'Person of the year 2019' at Royal Theatre on November 25, 2019 in Madrid, Spain. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



'Este es el mood', el formato de entretenimiento de Badoo que pone sobre la mesa y da voz a temáticas de interés especialmente entre los jóvenes, dedica un programa especial a la salud mental, con motivo de la presentación de Badoo Hotline: la nueva plataforma de información y apoyo emocional que eliminará los tabúes sobre este tema.



Para hablar de ello, el programa presentado por Amarna Miller, ha contado con tres invitados para hablar en primera persona sobre sus propias experiencias relacionadas con salud mental: el actor Quim Gutiérrez, Victoria Martín 'Living Postureo' cómica y colaboradora de EEEM! desde hace ya dos temporadas, y Aída Rubio, psicóloga sanitaria y coordinadora del equipo de psicólogos de la plataforma online TherapyChat, la plataforma de atención psicológica online.



En la entrevista el actor Quim Gutiérrez ha reflexionado sobre la importancia de la salud mental, algo que afirma haberle preocupado desde su niñez, mucho antes de comenzar a ir a terapia.



Sobre su carrera como actor, afirma que para él una profesión como la interpretación le permite trabajar con la emociones saltándose las barreras que tradicionalmente se les impone a los hombres en lo que a expresarlas se refiere. El intérprete, que además de en cine y series ha protagonizado varias editoriales de moda, asegura haber sufrido el peso de los cánones de belleza sobre su físico. A pesar de esto, defiende la importancia de la aceptación y de no tratar de conseguir un físico que no es el tuyo: "Yo hago deporte pensando en el señor de 65 años que quiero ser", comenta.



A pesar de ser un personaje público y conocido por todos, el actor habló con Amarna Miller sobre el miedo que sigue sintiendo cuando se expone en público: "Me pone nervioso aparecer en público cuando soy yo mismo, porque ya no voy protegido por la coraza del personaje que interpreto. La manera de tolerar el miedo es saber que está, que cumple una función, que se puede trabajar con el tiempo y que termina diluyéndose".



Además, sobre sus próximos proyectos, afirma que le han supuesto salir de su zona de confort: "Hay determinadas cosas que ya has hecho que te empujan a buscar retos nuevos y la dinámica actual en una industria como la nuestra no permite siempre optar por nuevas oportunidades que sean novedosas para ti. La experiencia de enfrentarme a trabajar en una lengua que no es la mía ha sido un ejercicio mental espectacular" explica sobre sus recientes trabajos en el cine francés.