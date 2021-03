Portaltic.-Square Enix anuncia Life is Strange: True Colors, una nueva entrega sin episodios

19/03/2021 Life is Strange: True Colors. El estudio de videojuegos japonés Square Enix ha presentado este jueves Life is Strange: True Colors, la nueva entrega de su saga de aventuras narrativas que en esta ocasión prescinde del formato en episodios, así como la colección de títulos anteriores remasterizados Life is Strange Remastered Collection. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SQUARE ENIX



Por primera vez en esta serie de videojuegos, no habrá que esperar para jugar a los próximos episodios, sino que será posible disfrutar de Life is Strange: True Colors de un tirón, como ha informado Square Enix en su evento Square Enix Presents del jueves.



La protaginista está interpretada por la actriz Erika Mori mediante la tecnología de captura de movimientos, que viaja a Haven Springs con Alex Chen, un personaje con el poder de la empatía extrema, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores.



Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los secretos que oculta un pueblo pequeño.



La exploración de Haven Springs estará acompañada de temas musicales exclusivos, con nuevas canciones del artista musical mxmtoon y Novo Amor y una gran cantidad de canciones licenciadas de artistas como Radiohead, Phoebe Bridgers o Gabrielle Aplin.



Jeff Litchford, vicepresidente de Deck Nine Games, ha descrito Life is Strange: True Colors como "una historia sobre la empatía, las relaciones humanas y lo difícil que es encontrar un hogar".



Life is Strange: True Colors se lanzará el 10 de septiembre de 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y S y PC a través de Steam y Windows Store, además del servicio Google Stadia.



Durante el evento también se ha anunciado Life is Strange Remastered Collection. Esta colección contendrá las ediciones remasterizadas de Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm, con gráficos y animaciones mejoradas.



La colección estará disponible a finales de este año dentro de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition y también por separado.