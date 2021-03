Portaltic.-Facebook prepara una versión de Instagram para niños menores de 13 años

MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Facebook trabaja de manera interna en el desarrollo de una nueva versión de su red social Instagram dirigida a usuarios menores de edad, concretamente a los menores de 13 años, por debajo del mínimo actual de la versión de la app para adultos.



Así lo han revelado documentos internos de ejecutivos de Instagram a los que ha tenido acceso BuzzFeed News. En ellos, la vicepresidenta de Producto de Instagram, Vishal Shah, aseguró este jueves a sus empleados que "el trabajo en la juventud se ha identificado como una prioridad" en la primera mitad de 2021.



De esta manera, el grupo de Producto de Instagram se centrará en "desarrollar una versión de Instagram que permita a las personas menores de 13 años utilizar Instagram por primera vez", como afirmado el documento.



Como aspecto adicional, Instagram planea también "acelerar el trabajo en integridad y privacidad" de manera que su versión principal y la nueva para menores de edad "aseguren la experiencia más segura posible para adolescentes".



En España, la edad mínima para crearse un perfil en Instagram es de 14 años, y la plataforma ha comenzado a desarrollar recientemente tecnologías basadas en el aprendizaje automático para evitar que los menores mientan en la edad de sus cuentas, así como para que los adultos no puedan escribir Mensajes Directos a menores que no les sigan.



Según el documento interno de Facebook, los encargados de supervisar el nuevo proyecto para la versión de Instagram para menores son el jefe de Instagram, Adam Mosseri, y el vicepresidente de la red social, Pavni Diwanji, que participó en el desarrollo de YouTube Kids en su etapa anterior en Google.



Mosseri ha asegurado en declaraciones a BuzzFeed News que la versión de Instagram para niños aún está en sus fases iniciales de desarrollo, que no dispone de un "plan detallado" para su llegada y que se espera que "los padres tengan transparencia y control" sobre sus hijos.



La matriz Facebook ya ha lanzado productos anteriores dirigidos especialmente para niños, como es el caso de Messenger Kids, la modalidad para menores de edad de su app de mensajería, disponible en algunos países del mundo pero de momento no en España.